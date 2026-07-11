젠지美 몰려온다…키키, 8월 컴백 대전 합류

'젠지미(Gen Z美)'의 대명사 키키가 8월 새 앨범으로 돌아온다.

11일 소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면 키키는 8월 중순 컴백을 목표로 준비 중이다. 이번 컴백은 지난 1월 발매한 미니 2집 '델룰루 팩(Delulu Pack)' 이후 약 7개월 만이다. '델룰루 팩'은 발매와 동시에 국내외 음악 시장에서 괄목할 만한 성과를 거두며 키키의 존재감을 확실히 각인시킨 바 있다. 타이틀곡 '404 (New Era)'는 멜론 HOT100 차트와 벅스 실시간 차트 1위를 비롯해 지니, 플로, 바이브, 유튜브 뮤직, 스포티파이 코리아 등 국내 주요 음원 차트에서 가파른 상승세를 보였다.

특히 '404 (New Era)'는 꾸준한 흥행을 이어가며 데뷔 후 처음으로 멜론 TOP100 차트 1위를 기록한 데 이어 써클차트 월간 디지털 차트와 스트리밍 차트에서도 정상에 오르며 2관왕을 달성했다. 이와 함께 키키는 데뷔 후 첫 월간 차트 1위라는 의미 있는 기록까지 세우며 이들의 입지를 공고히 했다.

해외에서의 반응 역시 뜨거웠다. '델룰루 팩'은 아이튠즈 K팝 톱 앨범 차트에서 전 세계 19개 국가 및 지역 차트에 진입한 데 이어 미국 빌보드 '글로벌(미국 제외)' 차트에 8주 연속 이름을 올렸다.

당시 키키는 약 4주간 이어진 '404 (New Era)' 음악방송 활동을 통해 음악방송 3관왕을 달성했다. 대중의 관심 속에 수록곡 '델룰루(Delulu)' 후속 활동까지 이어가며 활동의 폭을 넓혔고, 대중성과 화제성을 동시에 입증했다.

이처럼 전작 '델룰루 팩'을 통해 한층 넓어진 음악적 스펙트럼과 독보적인 팀 컬러를 증명한 키키가 새롭게 선보일 앨범에는 어떤 음악과 퍼포먼스가 담길지 이목이 쏠린다. 키키의 신보 관련 정보는 향후 공식 SNS 등을 통해 공개될 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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