잠실구장 마지막 올스타전, 박철순·김용수 시구…김경문·김동수 시포

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‘과거 영광의 재현!’

한국야구위원회(KBO)는 11일 “이날 잠실야구장에서 개최되는 2026 신한 SOL KBO 올스타전 시구는 두산 박철순과 LG 김용수가 함께 마운드에 오른다”고 밝혔다.

포수 미트는 당시 호흡을 맞췄던 김경문 한화 감독과 김동수 서울고등학교 감독이 잡는다. 이날만큼은 잠실 라이벌 두 팀이 하나가 되어 시구, 시포를 진행한다. 잠실야구장에서 쌓아온 소중한 기억을 함께 나누기 위함이다.

박철순은 OB의 창단 멤버이자 구단을 상징하는 에이스 투수였다. 프로야구 원년인 1982년, 팀의 우승을 이끌며 정규시즌 MVP를 차지했다. 특히 당시 기록한 ‘단일 시즌 22연승’은 KBO리그 역사상 전무후무한 기록으로 남아 있다. 수차례의 부상을 극복하고 1995년 팀의 두 번째 우승을 견인하며 '불사조'라는 별칭을 얻었으며, 이러한 공로를 인정받아 그의 등번호 21번은 구단 영구결번으로 지정되었다.

김용수는 MBC-LG를 거친 구단 대표 프랜차이즈 투수였다. KBO 리그 최초로 ‘100승-200세이브’를 달성했다. LG 선수 중 최초로 영구결번의 영예를 안았다. 통산 3차례 세이브 왕을 차지한 그는 선발과 마무리를 오가며 1990년과 1994년 LG의 우승을 견인했고 두 차례 모두 한국시리즈 MVP를 석권했다.

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김경문은 OB의 창단 멤버로서 투수 박철순과 호흡을 맞추며 1982년 KBO 리그 원년 우승에 핵심적인 역할을 했다. 선수 은퇴 후에는 두산, NC 사령탑을 거쳐 현재 한화 감독으로 현장을 지키고 있다.

김동수는 LG를 상징하는 역대 최고의 포수 중 한 명이다. 1990년대 팀의 전성기를 이끌며 두 차례의 우승(1990, 1994년)을 일궈냈다. 1990년 신인왕 수상을 시작으로 통산 7차례 포수 부문 골든글러브를 차지했다.

이번 올스타전 애국가는 가수 박정현이 맡는다. 지난 2011년 잠실 올스타전 이후 15년 만에 다시 올스타전 무대에서 애국가를 제창해 그 의미를 더한다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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