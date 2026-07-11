호랑이 ‘03즈’ 숨은 주자… ‘문경의 철기둥’ 김민재의 꿈 “황금세대에 어울리는 선수로!”

사진=스포츠월드 김종원 기자

호랑이 군단의 ‘03즈’에는 아직 공개되지 않은 카드가 한 장 더 있다. 김도영을 필두로 최지민, 윤도현, 한승연 등이 1군에서 존재감을 키운 사이, 문경에서는 또 다른 2003년생 투수가 묵묵히 자신의 차례를 준비 중이다. 바로 국군체육부대(상무) 선발진의 한 축인 우완 김민재다.

김민재는 지난 10일 잠실야구장에서 열린 2026 KBO 퓨처스 올스타전에 참가했다. 경기 전 만난 그는 “2003년생 선수들이 황금세대로 많이 주목받고 있다. 특히 우리 팀 동료들을 보면서 나도 그 안에 들어가고 싶다는 생각을 많이 한다”며 “남은 기간 꾸준히 준비해 내년에는 바로 좋은 모습을 보여드리고 싶다”고 말했다.

올해 활약만 보면 ‘숨은 주자’에서 벗어날 준비는 착실히 진행 중이다. 문경 상무 야구장에 우뚝 선 ‘철기둥’이라고 해도 부족함이 없다. 김민재는 올 시즌 퓨처스리그(2군) 14경기 중 13경기에 선발 등판해 71⅓이닝을 소화하며 7승2패 평균자책점 2.52를 써냈다.

연도별 기록을 보면 성장 폭이 더욱 뚜렷하다. 2024년 KIA 퓨처스팀에서 35경기 3승6패 평균자책점 6.55를 기록했고, 지난해 상무 군 복무를 시작해 19경기 8승4패 평균자책점 5.37을 남겼다. 올해는 이미 지난해보다 많은 이닝을 책임지면서 평균자책점을 절반 아래로 낮췄다.

사진=뉴시스

지난 5월 네 차례 선발 등판에서 모두 승리했다. 23이닝 동안 평균자책점 2.74를 작성하고 세 차례 퀄리티스타트를 달성해 메디힐 퓨처스 루키상을 받았다. 지난해 9월 3경기서 3승 평균자책점 0.64를 기록한 데 이은 개인 두 번째 수상이다.

신일고와 동원과학기술대를 거친 김민재는 2024년 신인드래프트 8라운드 76순위로 KIA에 입단했다. 188㎝, 85㎏의 체격과 힘 있는 직구를 갖춘 유망주로 일찌감치 구단의 집중 육성 프로그램을 경험했다.

입단 첫해인 2024년 6월 미국 노스캐롤라이나주 샬럿의 야구 전문 훈련센터 ‘트레드 애슬레틱’에서 투구 동작과 신체 활용법을 점검한 게 대표적이다. 같은 해 11월에는 호주프로야구 캔버라 캐벌리에 합류해 실전 경험도 쌓았다.

김민재는 “구단에서 감사하게도 입대 전 미국과 호주에 보내주셨다. 그곳에서 배운 것을 바탕으로 상무에서 부족한 부분을 계속 연습하고 있다”며 “그동안 자신감이 없어 시도하기 어려웠던 것들도 두드리면서 부딪히는 중”이라고 했다.

사진=KIA 타이거즈 제공

지난해 5월 상무에 입대한 뒤에는 선발 로테이션을 꾸준하게 소화하고 있다. 정해진 순서에 따라 다음 등판을 준비하고 긴 이닝을 책임지는 과정에서 투수로서의 완성도가 높아졌다. 가장 크게 달라진 부분은 변화구 커맨드다. 원래 자신이 있던 포심 패스트볼의 강점은 유지하면서 커브와 슬라이더, 스플리터를 원하는 곳에 던지는 능력을 키웠다는 설명이다.

그는 “선발로 긴 이닝을 던지려면 변화구가 꼭 필요하다”며 “변화구 커맨드가 좋아진 것이 올해 성적이 나오는 가장 큰 이유라고 생각한다”고 밝혔다. KIA 1군에서는 아직 통산 5경기 6이닝을 경험하는 데 그쳤다. 그러나 미국에서 투구의 틀을 다듬고, 호주에서 실전을 쌓은 뒤 상무에서 선발 수업까지 받고 있다. 군 복무 기간이 김민재에게는 공백이 아니라 본격적인 도약을 위한 업그레이드의 시간이 된 셈이다.

목표는 남은 시즌 좋은 흐름을 유지한 뒤 전역 후 곧바로 경쟁력을 증명하는 것이다. 제대는 올해 11월 중순 예정이다. 김민재는 “올해를 잘 마무리해 시상식에도 가보고 싶다. 전역 후 비시즌에도 열심히 준비해 내년에는 좋은 모습을 보여드리겠다”고 다짐했다.

동명이인인 축구 국가대표 수비수 김민재(바이에른 뮌헨)에 관한 질문에는 유쾌한 욕심도 숨기지 않았다. 그는 “워낙 유명한 선수라 어렵겠지만, ‘김민재’를 검색하면 제가 더 먼저 나올 수 있도록 열심히 해보겠다”며 미소 지었다.

사진=KIA 타이거즈 제공

잠실=김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]