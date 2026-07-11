하나된 제로베이스원…다섯 청춘의 ‘회귀러브’

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 청춘 콘셉트로 일본 활동에 나선다.

제로베이스원은 11일 0시 공식 SNS 채널을 통해 일본 EP 2집 ‘회귀러브(回帰LOVE)’의 첫 번째 유닛 및 단체 콘셉트 포토를 공개했다.

공개된 이미지 속 제로베이스원은 고즈넉한 가옥에서 여유로운 하루를 보내는 일상을 그려내며 편안한 분위기를 자아냈다. 빈티지한 오브제가 특유의 정취를 더한 것은 물론, 햇살과 초록빛 자연이 어우러져 여름 분위기를 한껏 끌어올렸다. 단체 콘셉트 포토에서는 다섯 멤버가 함께 모여 자연스러운 케미스트리까지 발산하며 컴백 기대감을 높였다.

다음달 19일 발매하는 EP 2집 ‘회귀러브’는 제로베이스원이 약 10개월 만에 선보이는 일본 신보다. ‘너에게로 돌아간다(circling back to you)’를 테마로 완성된 앨범으로 타이틀곡 ‘이그지스텐스(イグジステンス)’를 비롯해 ‘아프로디테(Aphrodite)’와 ‘톱 5(TOP 5)’ 일본어 버전까지 총 세 개의 트랙이 수록된다.

타이틀곡 ‘이그지스텐스’는 일본의 실력파 피아노 트리오 밴드 오모이노타케(Omoinotake) 멤버의 참여 소식이 전해지며 벌써부터 글로벌 팬들의 뜨거운 반응이 모이고 있다. 제로베이스원은 8월 10일 ‘이그지스텐스’ 음원을 선공개 한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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