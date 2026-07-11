‘고막남친’ 최유리 “갓세븐 진영과 듀엣, 조회수 500만 넘어”

가수 최유리기 갓세븐 박진영의 듀엣 영상을 향한 관심에 감사를 전했다.

지난 10일 방송된 KBS 2TV 뮤직 토크쇼 ‘더 시즌즈-성시경의 고막남친’에는 이승철, 최유리, 김대명, 루시(LUCY)가 출연했다.

‘성시경의 고막남친’을 다시 찾은 최유리는 ‘생각을 멈추다 보면’ 무대를 펼치며 관객들의 귀를 사로잡았다. 최유리는 3년 만에 역주행 중인 ‘생각을 멈추다 보면’에 대해 언급했다. 그는 “‘유리의 숲’ 1화에서 갓세븐 진영 선배님과 듀엣을 했는데, 영상이 많은 관심을 받았다”며 “조회수가 500만을 넘었다. 원곡도 덕분에 많은 사랑을 받고 있다 감사하다”고 인사했다. 해당 영상 조회수는 11일 오전 기준 710만 회를 넘어섰다.

이어 최유리는 성시경을 자신의 유튜브 콘텐츠에 섭외하기 위해 직접 준비한 프레젠테이션을 공개해 웃음을 안겼다. 이에 성시경은 “후배가 원한다면 나가겠다”고 흔쾌히 화답해 훈훈함을 자아냈다.

최유리는 새 EP ‘머무름, 둘’도 소개했다. 타이틀곡 ‘막사랑’에 대해 그는 “다음 사랑을 대비하는 사랑이 아니라 지금 하고 있는 사랑이 영원한 마지막 사랑이었으면 좋겠다는 마음을 담았다”고 설명했다. 이에 성시경은 “사랑을 열심히 하고 있냐”라고 물었고, 최유리는 의미심장한 미소와 함께 “열심히 한다”라고 답해 모두를 웃음 짓게 했다. 최유리는 ‘성시경의 고막남친’ 두 번째 출연 소감으로 “이런 음악 프로그램이 정말 귀하다. 선배님이 오래 진행해 주셨으면 좋겠다”고 진심을 전했고, 성시경 역시 “오래 보고 오래 듣게 될 후배가 나온 것 같다”고 화답하며 아낌없는 응원을 보냈다.

한편 최유리는 지난 9일 새 미니 앨범 '머무름, 둘'을 발표했다. 신보는 지난해 음악팬들의 큰 사랑을 받았던 '머무름, 하나'를 잇는 연작 앨범으로 타이틀곡 '막사랑'을 비롯해 '도약', '상대적인 이유로', '풀꽃', '유하', '바닥', '독백'까지 총 7개의 트랙이 수록됐다. 최유리가 전곡 작사, 작곡해 ‘믿고 듣는 싱어송라이터’로서의 역량을 드러냈다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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