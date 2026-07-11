‘무릎 통증’ 오타니 쇼헤이, 애리조나전 선발 등판 취소…올스타전도 불참

사진=AP/뉴시스

오타니 쇼헤이(LA다저스)가 무릎 통증으로 애리조나 다이아몬드백스전 선발 등판과 올스타전 출전을 포기했다.

오타니는 11일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 유니클로필드 앳 다저스타디움에서 열리는 2026 MLB 애리조나와의 홈 경기에 선발 투수로 나설 예정이었으나 부상으로 등판이 불발됐다.

구단은 “오타니가 왼쪽 무릎 통증을 안고 있어 선발 등판을 취소했다”고 밝혔다.

다저스는 이날 경기 선발 투수를 카일 하트로 교체했다. 하지만 타자로는 경기에 나선다. 오타니는 1번 지명타자로 선발 라인업에 이름을 올렸다. 오타니는 전반기 남은 경기에 타자로만 출전할 전망이다.

무릎 부상 여파로 오는 15일 열리는 올스타저에도 참가하지 않는다. 오타니는 올스타전 팬 투표에서 양대 리그 최다 득표를 기록하며 내셔널리그 지명타자 부문에 선발된 바 있다. 그는 올스타 휴식기 기간 무릎 치료를 받으며 후반기 준비에 전념할 계획이다.

오타니는 올 시즌도 투타를 겸업하고 있다. 투수로 14경기에 선발 등판해 8승 2패 평균자책점 1.79를 기록했다. 타자로는 89경기에 출전해 타율 0.290 20홈런 56타점 62득점을 작성했다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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