‘재혼’ 오윤아, 절친 이민정·이정현 축하에 감동…“꽃 벅차게 예쁘다” [스타★샷]

사진 = 오윤아 SNS 계정

배우 오윤아가 재혼을 축하해준 절친 이민정, 이정현의 축하에 감사 인사를 전했다.

오윤아는 10일 자신의 SNS에 “너무너무 고마워~~ 꽃 벅차게 예쁘다~ 진짜!!”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 오윤아 SNS 계정

공개된 사진에는 오윤아가 이민정과 이정현이 선물한 꽃다발을 들고 환한 미소를 짓는 모습이 담겼다. 세 사람은 나란히 앉아 다정한 포즈를 취하며 변함없는 우정을 드러냈다.

사진 = 오윤아 SNS 계정

사진 = 오윤아 SNS 계정

특히 꽃다발에는 “윤아야 결혼 진심으로 축하해”라는 메시지가 담긴 카드가 함께 전해져 눈길을 끌었다.

앞서 오윤아는 지난 3일 자신의 유튜브 채널 'Oh!윤아'를 통해 비연예인 남성과 재혼 소식을 직접 전했다. 이후 소속사는 오윤아가 남편과 혼인신고를 마치고 함께 생활하고 있다고 밝혔다.

한편 오윤아는 2015년 이혼 후 아들 민이를 홀로 키워왔다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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