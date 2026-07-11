‘강민구 2승’ 우리금융캐피탈, 하나카드 꺾고 PBA 팀리그 1R 단독 선두 등극

사진=PBA 제공

당구 PBA리그 우리금융캐피탈이 하나카드를 꺾고 PBA 팀리그 1라운드 단독 1위에 올랐다.

지난 10일 경기도 광명시 광명시민체육관에서 열린 ‘웰컴저축은행 PBA 팀리그 광명시 투어 2026-2027’ 6일차에서 우리금융캐피탈은 하나카드를 세트스코어 4:2로 꺾고 5연승을 달렸다. 승점 3을 추가한 우리금융캐피탈(5승1패·승점 14)은 2위 하나카드(5승1패·승점 12)를 제치고 선두를 차지했다.

5연승의 하나카드, 4연승의 우리금융캐피탈이 만난 만큼 박빙의 경기가 펼쳐졌다. 1세트는 우리금융캐피탈의 강민구-엄상필이 무라트 나지 초클루(튀르키예)-한지승을 상대로 11:1(6이닝)로 기선 제압에 성공했지만, 2세트엔 하나카드의 김가영-김진아가 접전 끝에 9:8(10이닝)로 스롱 피아비(캄보디아)-김민영을 꺾으며 세트스코어를 원점으로 돌렸다.

3세트는 다비드 사파타(스페인)가 응우옌꾸옥응우옌(베트남)을 15:8(10이닝)로 제압해 다시 우리금융캐피탈이 앞섰지만, 4세트엔 하나카드의 초클루-한슬기가 이상대-장가연에 9:5(5이닝)로 꺾어 세트스코어 2:2 동률이 됐다.

승부의 분기점은 5세트였다. 우리금융캐피탈은 강민구가 신정주를 상대로 0:3으로 뒤지던 3이닝부터 4-6-1 연속 득점을 퍼부으며 11:6(5이닝)로 승리하며 승리까지 한 세트만 남겼다. 우리금융캐피탈은 바통을 이어받은 스롱이 김가영을 상대로 3이닝 만에 9:2(3이닝)로 완승을 거둬 경기를 마무리했다. 세트스코어 4:2 우리금융캐피탈 승리.

사진=PBA 제공

하림은 하이원리조트를 상대로 세트스코어 4:2로 승리, 2연승을 질주하며 5승1패(승점 12)로 3위에 위치했다. 하나카드와 승점, 다승에서 동률을 이뤘지만 하나카드(1.467)가 세트득실률에서 하림(1.278)에 앞서 2위를, 하림이 3위에 위치했다.

하림은 1,2세트를 내주며 불안하게 출발했지만, 3세트 김준태가 륏피 체네트(튀르키예)를 15:12(9이닝)로, 4세트 임완섭-정보윤이 에디 레펀스(벨기에)-전지우에 9:0(3이닝) 완승을 거둬 경기의 균형을 맞췄다. 이후 5세트에 김영원이 임성균을 상대로 11:4(3이닝), 6세트 박정현이 이미래를 9:7(6이닝)로 꺾고 경기를 마무리했다.

1라운드 초반 3연패로 불안하게 출발하던 휴온스는 ‘난적’ NH농협카드를 세트스코어 4:3으로 잡아내고 3연승을 달렸다. 복식전을 쓸어가며 세트스코어 3:1로 앞서던 휴온스는 5세트와 6세트를 NH농협카드에 패배하며 세트스코어 3:3까지 쫓겼지만, 7세트에 대체 선수 김홍민이 오태준을 상대로 11:4(3이닝)로 승리하며 팀의 3연승을 이끌었다.

에스와이는 브레이커스를 상대로 4:0으로 완승을 거두며 2연패서 벗어났다. 에스와이는 1세트와 3세트에는 부라크 하샤시(튀르키예)가, 2,4세트에는 한지은이 활약하며 팀의 연패 탈출을 견인했다. 브레이커스는 5연패를 기록했다.

웰컴저축은행은 크라운해태를 풀세트 끝에 꺾고 5연패에서 벗어나 시즌 첫 승을 올렸다. 세트스코어 1:3으로 끌려가며 패색이 짙었지만, 5세트 다니엘 산체스(스페인)이 1이닝에 퍼펙트큐(한 이닝 모든 득점 성공)를 달성하며 분위기를 반전시켰고, 6세트엔 최혜미가 임정숙을 상대로 하이런 7점을 앞세워 9:6(9이닝)으로 역전승을 거뒀다. 7세트엔 김종원이 김남수를 상대로 11:7(5이닝)로 이기며 웰컴저축은행이 고대하던 시즌 첫 승을 달성했다.

대회 7일차인 11일에는 오후 12시 NH농협카드-하림의 경기로 시작된다. 오후 3시에는 크라운해태-브레이커스, 휴온스-하나카드의 경기가 동시에 펼쳐진다. 오후 6시에는 하이원리조트-웰컴저축은행, 오후 9시에는 에스와이-우리금융캐피탈의 경기가 이어진다. 한편 이번 시즌부터는 라운드 우승팀에게는 우승 상금 1000만원이 주어진다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]