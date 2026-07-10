‘지역 비하 논란’ 배재고, 6개월 출전정지 효력정지 가처분 신청

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배재고가 야구부에 내려진 전국대회 6개월 출전정지 처분에 대한 효력 정지 가처분을 신청했다.

10일 서울시교육청에 따르면 학교 측은 대한야구소프트볼협회(KBSA)의 출전정지 처분에 대한 효력정지 가처분 신청서를 법원에 제출한 것으로 알려졌다.

배재고는 앞서 지난 8일 대한체육회에도 재심을 요청했다. 대한체육회는 오는 14일 소위원회를 열어 해당 사안을 스포츠공정위원회 안건으로 다룰지 결정한다. 안건 상정이 확정되면 20일 열리게 될 공정위에서 재심이 진행될 예정이다.

논란을 빚은 장면은 지난달 29일 서울 목동구장서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전에서 나왔다. 배재고 일부 선수들이 광주제일고 더그아웃을 향해 5·18 민주화운동을 조롱하는 것으로 해석될 수 있는 지역 비하성 구호를 외쳤다.

KBSA는 지난 1일 스포츠공정위원회를 긴급 소집해 배재고 야구부에 전국대회 6개월 출전정지 처분을 내렸다. 청룡기 남은 경기는 몰수패로 처리했다.

배재고는 지난 6일 이효준 교장을 비롯해 교직원과 지도자, 학생선수, 학부모 등 86명의 방문단이 광주일고를 찾아 사과의 뜻을 전했다.

배재고가 올해 출전할 수 있는 전국대회는 다음 달 6일 개막하는 제54회 봉황대기 전국고교야구대회가 사실상 마지막이다. 법원이 가처분 신청을 받아들이거나 대한체육회 재심에서 처분이 취소 및 감경될 경우 봉황대기 출전 가능성이 열릴 수 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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