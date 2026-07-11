유해진·박해일·이민호, 진실 좇는 세 남자…‘암살자(들)’ 기대 이유

암살자(들) 캐릭터 포스터. 하이브미디어코프 제공

유해진, 박해일, 이민호의 만남만으로도 기대를 모으는 영화 ‘암살자(들)’이 캐릭터 포스터를 공개하며 베일을 조금씩 벗고 있다. 하나의 사건을 저마다의 방식으로 좇는 세 인물의 서사가 드러난 가운데, 올 추석 극장가 기대작으로 손꼽히는 이유를 포스터 속에서 엿볼 수 있다.

10일 제작사 하이브미디어코프 측은 제51회 토론토국제영화제 갈라 프레젠테이션 섹션 공식 초청 소식을 전한 영화 암살자(들)의 캐릭터 포스터 3종을 공개하며 작품에 대한 기대감을 끌어올렸다.

이번 포스터는 단순히 배우들의 모습을 담는 데 그치지 않고, 같은 사건을 각기 다른 방식으로 추적하는 세 인물의 서사를 압축적으로 보여준다는 점에서 눈길을 끈다.

암살자(들)은 1974년 8월 15일 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건을 둘러싼 의혹과 배후를 추적하는 미스터리 추적극이다.

가장 먼저 시선을 사로잡는 것은 사건 현장을 응시하는 형사 철구(유해진)의 모습이다. 아수라장이 된 현장 한복판에서 복잡한 감정을 담아낸 그의 표정은 단 한 장의 이미지로도 긴장감을 전한다.

‘진실을 추적하는 자’라는 카피는 수사의 최전선에서 사건의 실체를 파헤쳐 나갈 철구의 역할을 암시한다. 특유의 생활감 있는 연기와 묵직한 존재감을 보여줘 온 유해진이 이번에는 어떤 방식으로 극을 이끌어갈지 기대를 모은다.

신문사 사회부 부장 재환 역을 맡은 박해일은 냉철하면서도 단단한 눈빛만으로 캐릭터의 신념을 표현한다. ‘진실을 알리려는 자’라는 문구처럼 그는 거센 압박 속에서도 취재를 멈추지 않는 언론인의 모습을 그려낼 예정이다. 차분하면서도 깊이 있는 연기로 신뢰를 받아온 박해일이 사건의 또 다른 축을 어떻게 완성할지도 관전 포인트다.

신입 기자 영일을 연기한 이민호는 사건 직후 긴박하게 상황을 전하는 모습으로 현장의 혼란을 고스란히 전달한다. ‘진실을 파헤치는 자’라는 카피는 물불 가리지 않고 현장으로 뛰어드는 인물의 성격을 압축적으로 보여준다. 그동안 다양한 장르를 오가며 변신을 이어온 이민호가 이번 작품에서는 어떤 새로운 얼굴을 보여줄지 관심이 쏠린다.

이번 캐릭터 포스터의 가장 큰 특징은 세 인물이 모두 하나의 사건을 바라보지만 각자의 위치와 신념으로 진실에 접근한다는 점이다. 형사와 언론인, 신입 기자라는 서로 다른 시선을 통해 사건이 어떻게 입체적으로 전개될지 기대를 높인다.

무엇보다 유해진, 박해일, 이민호라는 서로 다른 색깔의 배우들이 만들어낼 연기 앙상블 역시 작품의 핵심 관전 요소다. 여기에 섬세한 감정 연출에 강점을 보여온 허진호 감독이 메가폰을 잡아 역사적 사건을 어떤 밀도로 풀어낼지도 관심을 모은다.

제51회 토론토국제영화제 갈라 프레젠테이션 섹션에 공식 초청되며 작품성을 먼저 인정받은 암살자(들)가 올 추석 극장가에서 어떤 반향을 일으킬지 기대가 커지고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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