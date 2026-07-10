이지민, 사랑에 진심인 방송작가 변신…'그대에게 드림' 합류

배우 이지민. FN 엔터테인먼트 제공

배우 이지민이 사랑 앞에서는 누구보다 솔직한 로맨스 프로그램 작가로 안방극장을 찾는다. 통통 튀는 매력과 현실 공감 로맨스를 앞세워 시청자들의 마음을 사로잡을 전망이다.

10일 소속사 FN엔터테인먼트는 "이지민이 ENA 새 월화드라마 '그대에게 드림'에 출연한다"고 밝혔다.

이어 "매 작품마다 자신만의 개성과 에너지로 캐릭터를 완성해 온 이지민이 이번 작품에서는 또 다른 매력을 보여줄 예정"이라며 기대를 당부했다.

그대에게 드림은 꿈을 이룬 뒤 돌아온 천재 영화감독 우수빈(황인엽 분)과 꿈보다 현실을 선택하며 살아온 생계형 리포터 주이재(이혜리 분)가 다시 만나 펼치는 로맨틱 코미디다.

이지민은 극 중 연애 프로그램 작가 최사랑을 연기한다. 로맨스 소설을 즐겨 읽고 연애에도 남다른 감각을 지닌 인물로, 이름처럼 사랑을 무엇보다 소중하게 여기는 로맨티시스트다.

그는 특유의 밝고 유쾌한 에너지로 최사랑의 사랑스러운 매력을 그려낼 예정이다. 특히 운명 같은 사랑을 꿈꾸는 캐릭터에 자연스럽게 녹아들며 극의 분위기를 한층 생기 있게 이끈다.

최사랑은 우연히 만난 서인욱(이상엽 분)을 연애 프로그램 출연자로 섭외하려다 예상치 못한 감정에 휘말리게 된다. 두 사람의 관계가 어떤 방향으로 흘러갈지 또 하나의 관전 포인트가 될 전망이다.

이지민은 그동안 드라마 '트라이: 우리는 기적이 된다', '크레이지 러브', '멜로가 체질' 등 다양한 작품에서 안정적인 연기와 개성 있는 캐릭터 소화력을 선보여 왔다. 이번 작품에서는 한층 넓어진 연기 스펙트럼으로 새로운 매력을 보여줄 것으로 기대를 모은다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]