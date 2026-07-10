엔플라잉도 공연장 옮긴다…올림픽공원 시위 여파 지속

엔플라잉 공연 포스터. FNC엔터테인먼트 제공

밴드 엔플라잉(N.Flying)이 공연장 주변 여건 악화에 따라 서울 단독 콘서트 개최 장소를 변경한다.

10일 소속사 FNC엔터테인먼트는 오는 31일부터 8월 2일까지 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나(옛 핸드볼경기장)에서 열릴 예정이었던 '2026 엔플라잉 라이브 &CON5 : 인투 렘(into REM)' 서울 공연을 잠실실내체육관으로 옮겨 진행한다고 밝혔다. 공연 일정은 기존과 동일하게 유지된다.

이번 결정은 최근 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 이후 올림픽공원 일대에서 부정선거 의혹을 제기하는 시위가 장기간 이어지면서 공연장 접근과 운영에 어려움이 발생한 데 따른 것이다.

공연장 변경에 따라 기존 예매는 모두 취소되며, 관객들은 새롭게 예매를 진행해야 한다.

FNC엔터테인먼트는 "잠실실내체육관은 기존 공연장과 좌석 배치 방식, 스탠딩 운영 규모가 달라 동일한 좌석을 유지하기 어려웠다"며 "공정한 예매를 위해 재예매를 결정했다"고 설명했다.

이어 "대관처와의 협의 과정으로 안내가 늦어진 점과 관객 여러분께 불편을 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"고 덧붙였다.

올림픽공원 일대 시위 장기화로 공연계의 일정 변경도 잇따르고 있다. 앞서 서울파크뮤직페스티벌은 공연 장소를 공원 내 다른 무대로 변경했으며, 가수 박서진은 공연을 취소했다. 동방신기 유노윤호 역시 같은 이유로 티켓링크 라이브 아레나 대신 잠실실내체육관에서 공연을 열기로 결정했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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