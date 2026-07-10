진돗가비 불쭈꾸미, 여름 한정 ‘국내산 100% 서리태 콩국수’ 출시

사진=㈜돗가비에프엔비

외식 전문 기업 ㈜돗가비에프엔비(대표 염응민)의 쭈꾸미 전문 브랜드 ‘진돗가비 불쭈꾸미’가 여름 시즌 한정 메뉴인 ‘국내산 100% 서리태 콩국수’를 출시했다고 10일 밝혔다.

브랜드에 따르면 그동안 직화 불쭈꾸미와 함께 제공되는 시원한 ‘살얼음 동치미’로 여름철 고객들의 호응을 얻어온 데 이어 이번에는 든든한 한 끼를 구성할 수 있는 메인 메뉴를 새롭게 선보이며 여름 메뉴 라인업을 강화했다. 특히 매콤한 직화 불쭈꾸미와 진한 서리태 콩국수를 함께 즐기는 진돗가비 불쭈꾸미만의 ‘이열치열’ 여름 미식을 제안하며 고객들에게 계절 메뉴 선택지를 제공할 계획이다.

이번에 선보인 서리태 콩국수는 국내산 100% 서리태만을 사용해 고소한 풍미를 살린 여름 한정 메인 메뉴다. 진하게 갈아낸 서리태 콩물과 쫄깃한 면발이 조화를 이루며 직화 불쭈꾸미와 함께 즐기면 매콤한 풍미와 콩국의 고소함이 어우러져 균형 잡힌 맛을 느낄 수 있다. 여름철 든든한 한 끼는 물론 시원함까지 함께 담아낸 계절 메뉴다.

진돗가비 불쭈꾸미는 신메뉴 출시와 함께 브랜드 확장에도 속도를 내고 있다. 오는 7월 22일 구리토평점 오픈을 시작으로 고양덕양점, 춘천만천리점, 오산세교점, 대전유성구암점, 대전홍도점 등이 순차적으로 오픈을 앞두고 있으며 수도권을 비롯해 강원권과 충청권 등으로 출점 지역을 확대하며 전국 단위 브랜드로의 성장세를 이어가고 있다. 지속적인 신규 출점을 통해 고객 접근성을 높이고 지역별 상권 특성에 맞춘 안정적인 가맹 운영 시스템도 함께 강화해 나갈 방침이다.

또한 진돗가비 불쭈꾸미는 연구개발전담부서를 중심으로 계절별 신메뉴 개발과 조리 기술 연구를 지속하고 있으며 특허 출원 등 차별화된 기술 경쟁력을 바탕으로 메뉴 품질과 운영 효율성을 높이고 있다. 체계적인 교육 시스템과 본사의 지원을 통해 가맹점 운영 역량을 높이고 고객 만족과 가맹점 경쟁력 강화를 바탕으로 지속 가능한 브랜드 성장을 이어가고 있다고 전했다.

㈜돗가비에프엔비 염응민 대표는 “올여름 고객들이 진돗가비 불쭈꾸미에서 매콤한 직화 불쭈꾸미와 시원한 국내산 100% 서리태 콩국수를 함께 즐기며 무더위를 맛있게 이겨내시길 바란다”며 “앞으로도 계절에 맞는 신메뉴 개발과 지속적인 신규 출점을 통해 더 많은 고객들이 전국 어디서나 가까운 진돗가비 불쭈꾸미 매장에서 차별화된 메뉴와 서비스를 경험할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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