지성X하윤경X문소리X박병은 뭉쳤다…'아파트', 현실 공감 코미디 자신감

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'아파트'가 생활밀착형 에피소드와 개성 강한 캐릭터들의 조화를 앞세워 공감과 웃음을 동시에 선사한다.

10일 오후 열린 JTBC 새 금토드라마 아파트 온라인 제작발표회에는 조용원 감독과 배우 지성, 하윤경, 박병은, 문소리가 참석해 작품에 대한 이야기를 전했다.

아파트는 아파트 속 '눈먼 돈'을 차지하기 위해 입주자대표회의 회장 선거에 뛰어든 오아시스파 출신 전직 보스 박해강(지성)이 주민들과 얽히며 각종 비리를 해결해 나가는 과정을 그린 작품이다.

조용원 감독은 "전직 오아시스파 보스인 박해강이 아파트 장기수선충당금 178억원을 노리고 입주자대표회의 회장이 되려 하지만, 오히려 아파트를 지켜 나가게 되는 아이러니한 과정을 유쾌하게 담았다"며 "아파트에서 벌어지는 일상적인 에피소드와 개성 있는 캐릭터들이 어우러져 갈등과 연대, 대립 속 다양한 사람들의 이야기를 보여줄 것"이라고 소개했다.

지성은 강남 한복판에 무역 회사 간판을 걸어놓고, 안에서는 '신용 1등급 VIP' 전용 불법 도박장을 운영하는 박해강 역을 맡았다. 거액의 자금이 필요한 그는 100억 원을 마련하기 위해 아파트 입주자대표회의 회장 선거에 뛰어든다.

지성은 "돈을 손에 넣기 위해 간헐적인 가족을 꾸려 아파트에 들어오는 인물"이라며 "부모 없이 자라 외로움을 안고 살아왔지만 진짜 가족의 의미를 배우고, 세상을 위협적으로만 바라보던 시선도 점차 달라진다"고 설명했다. 이어 "착하면서도 멋있고 은근한 매력까지 갖춘 캐릭터"라고 덧붙였다.

작품을 선택한 이유에 대해서는 "대단지 아파트를 배경으로 한 설정이 신선했다"며 "무거운 범죄물이 아니라 유쾌하고 통쾌한 분위기라는 점, 사기를 위해 가짜 가족을 꾸려 팀플레이를 펼친다는 설정에 매료됐다"고 말했다.

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하윤경은 변호사를 꿈꾸지만 번번이 시험에서 고배를 마시는 장수생 강하리 역을 맡았다. 현재는 대형 로펌 위파트너스 무료 법률사무소에서 아르바이트를 하고 있는 인물이다.

하윤경은 "언니의 기대를 저버리지 않으려고 거짓말을 이어가는 백수"라며 "거짓말을 수습하는 과정에서 여러 사건을 겪고 박해강을 만나 간헐적 가족 프로젝트에 합류하게 된다"고 소개했다.

첫 주연작을 맡은 그는 "이 자리에 있는 것만으로도 감사한 마음"이라며 "처음에는 제 역할만 잘하면 된다고 생각했는데 선배님들께서 잘 이끌어주셔서 촬영을 즐길 수 있었다. 함께 즐길수록 더 좋은 장면이 나온다는 믿음으로 작업했다"고 소감을 전했다.

극 중 가짜 부부로 호흡을 맞춘 두 사람은 서로에 대한 신뢰도 드러냈다.

지성은 "하윤경 배우는 강하리 그 자체였다. 준비도 정말 철저했고 가짜 아내 역할을 훌륭하게 해줘서 많이 의지했다"며 "연기하는 모습을 가까이에서 보며 케미가 자연스럽게 차곡차곡 쌓였다"고 칭찬했다.

이와 함께 외모와 재력, 말솜씨까지 갖춘 건설사 대표이자 펜트하우스 입주민 이충원 역의 박병은, 아파트의 무질서를 외면하지 못하는 장숙진 역의 문소리도 작품에 힘을 보탠다.

문소리는 "높은 텐션을 유지하는 게 쉽지 않았다"며 "초반보다 후반으로 갈수록 캐릭터의 존재감이 커지는데, 파인애플 머리도 점점 더 높이 세워진다. 자존감이 올라가는 걸 머리로 표현한 셈이다. 촬영 후 머리를 감는 데만 한 시간이 걸릴 정도였다"고 웃으며 비하인드를 전했다.

지성은 "어릴 때부터 문소리 선배를 좋아했는데 이번 작품으로 처음 함께하게 됐다"며 "더 좋은 호흡을 보여드리고 싶은 마음이 컸다. 함께 연기하면서 박해강과 장숙진의 관계가 자연스럽게 만들어졌고, 촬영하는 내내 눈이 즐거웠다"고 말했다.

드라마는 주차 갈등과 택배 문제 등 실제 아파트에서 흔히 겪는 현실적인 이슈도 주요 소재로 다룬다.

지성은 "뉴스에서도 자주 접하는 이야기인 만큼 배우로서 공감과 책임감을 가지고 표현하려 했다"며 "이 작품을 통해 진정으로 따뜻한 사회가 무엇인지 함께 느껴보셨으면 하는 마음으로 촬영했다"고 전했다.

마지막으로 조용원 감독은 "배우들의 연기 앙상블에 주목해 보시면 작품을 더욱 재미있게 즐기실 수 있을 것"이라며 많은 관심을 당부했다.

아파트는 11일 오후 10시 40분 첫 방송된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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