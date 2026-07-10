루네이트, 데뷔 첫 단독 팬콘 개최…팬클럽 무료 티켓 ‘파격 행보’

그룹 루네이트 팬콘 포스터. 사진 = 판타지오

그룹 루네이트(LUN8)가 데뷔 후 첫 단독 팬콘을 개최한다.

루네이트는 오는 8월 8일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 2026 LUN8 FANCON ‘OFF-ZONE(오프-존)’을 연다.

이번 팬콘은 오는 7월 22일 미니 4집으로 컴백하는 루네이트가 팬들과 뜻깊은 시간을 보내고자 준비한 단독 공연이다.

특히 공식 팬클럽 ‘러베이트(LUV8)’ 가입자는 무료로 티켓을 예매해 공연을 관람할 수 있으며, 일반 예매 티켓도 전석 1만5000원으로 책정됐다. 루네이트는 팬들과 가까이 소통하고자 합리적인 관람 기회를 마련했다.

앞서 루네이트는 지난해 첫 팬미팅 ‘LUN8 Company : Project #1(루네이트 컴퍼니 : 프로젝트 원)’ 당시에도 팬클럽 선예매 티켓 가격을 3만3000원으로 책정하며 팬들을 위한 행보를 이어간 바 있다.

10일 공개된 팬콘 포스터에는 멤버 진수, 카엘, 타쿠마, 준우, 이안, 유우마가 각자의 개성을 담은 포즈를 선보이며 공연에 대한 기대감을 높였다.

한편 루네이트의 2026 팬콘 ‘OFF-ZONE’은 오는 8월 8일 오후 5시 예스24 라이브홀에서 개최된다. 티켓 예매는 예스24 티켓을 통해 8월 3일 오후 8시부터 팬클럽 선예매, 8월 4일 오후 8시부터 일반예매가 진행된다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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