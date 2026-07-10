포메릿, 불만족 시 무상환불 기간 28일로 확대…100% 보장

사진=포메릿

건강기능식품 전문 브랜드 더슬렌이 무상환불 100%보장 제도를 28일로 확대한다고 10일 밝혔다.

업체에 따르면 다이어트 보조제 '포메릿'에 적용됐으며 섭취후 불만족 시 주문일로부터 28일내 환불 신청이 가능하며 섭취한 제품 역시 환불된다.

더슬렌은 25년 소비자만족 브랜드 대상을 거머쥐며 고객 신뢰와 만족을 포부로 2025년에 '100% 무상환불 제도'를 도입했으며 ▲섭취한 제품도 환불 ▲7일→28일로 지속적인 환불 조건을 점차 완화해 왔다. 이번 무상환불 신청은 보다 많은 고객들이 더슬렌의 포메릿 제품의 효과를 체감할 수 있게 결정됐다는 것이 업체 측 설명이다.

더슬렌 관계자는 "최근 부작용에 대한 부담이 적은 건강한 체중 관리에 관심이 높아지면서 호르몬 균형과 혈당 관리, 소화 건강까지 함께 고려하는 소비자가 늘고 있다"며 "이러한 니즈를 반영해 검증된 특허원료로 개발한 제품인 만큼 더 많은 분들이 부담 없이 포메릿을 경험할 수 있도록 무상환불 보장 기간을 28일로 확대했다"고 말했다.

이번 100%무상환불제도는 더슬렌 공식 자사몰에서만 만나볼 수 있는 혜택이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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