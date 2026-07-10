'검은사막 모바일' 인게임 기부 결실…국군장병에 2000만원 지원

펄어비스 제공

게임 속 이용자들의 참여가 실제 나눔으로 이어졌다. 펄어비스가 '검은사막 모바일' 이용자들과 함께한 이벤트를 통해 국군장병 지원에 나섰다.

펄어비스는 6월 호국보훈의 달을 맞아 진행한 '검은사막 모바일' 인게임 기부 이벤트를 통해 국군장병을 위한 지원금을 전달했다고 10일 밝혔다.

이번 이벤트는 나라를 위해 헌신하는 국군장병에게 감사와 응원의 마음을 전하기 위해 마련됐다. 이용자들은 게임 내 서버 의뢰를 비롯한 다양한 이벤트에 참여하며 기부에 동참했다.

모험가들이 이벤트 목표를 달성하면서 펄어비스는 총 2000만 원의 지원금을 조성했다.

지원금은 국군장병을 위한 푸드트럭과 커피차 운영에 사용됐으며, 훈련과 복무에 도움이 되는 손목·무릎 보호대도 함께 전달됐다. 이용자들이 직접 작성한 응원 메시지는 커피차 컵홀더에 담겨 장병들에게 전달되며 의미를 더했다.

펄어비스는 앞으로도 '검은사막 모바일'에서 이용자들이 함께 참여할 수 있는 다양한 인게임 사회공헌 이벤트를 지속적으로 선보일 계획이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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