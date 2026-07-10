'한게임 로얄홀덤' HPT 열린다…총상금 16억 규모 확대

NHN이 모바일 홀덤 이용자들을 위한 대규모 포커 대회를 연다. 온라인 예선을 거쳐 오프라인 결승까지 이어지는 'HPT'가 총상금 16억 원 규모로 참가자들을 맞이한다.

NHN은 자사의 텍사스 홀덤 방식 모바일 포커 게임 '한게임 로얄홀덤'에서 제5회 'HPT(Hangame Poker Tour)'를 개최한다고 10일 밝혔다.

HPT는 온라인 새틀라이트 토너먼트와 오프라인 토너먼트로 구성된 홀덤 대회다. 빗썸이 주최사로 참여하고 SOOP이 운영을 맡는다. 이번 대회 총상금은 16억 원으로, 수상금은 빗썸 계좌를 통해 원화(KRW)로 지급된다.

온라인 예선인 새틀라이트 토너먼트는 이날부터 9월 10일까지 63일간 매일 오후 5시 30분, 7시 30분, 9시 30분, 11시 30분 등 하루 네 차례 열린다. 한게임 로얄홀덤 이용자라면 별도 신청 없이 누구나 참가할 수 있다.

이번 대회 역시 각 새틀라이트 토너먼트마다 오프라인 토너먼트 참가권 29장이 제공된다. 상위 20명은 참가권 1장을 획득하며, 상위 9명에게는 추가 참가권이 지급된다. 새틀라이트 참가 기회를 얻을 수 있는 '새틀 for 새틀 토너먼트'도 매일 10회 운영되며, 종료 시점까지 생존한 이용자에게 온라인 새틀라이트 참가권이 주어진다.

오프라인 본선은 9월 11일부터 13일까지 서울 스위스 그랜드 호텔 컨벤션센터에서 열린다. 11~12일 진행되는 메인 이벤트 DAY1에서는 참가권 2장을 사용해 출전할 수 있으며, 같은 일정 안에서는 참가권을 활용한 리엔트리도 가능하다.

DAY1을 통과한 참가자들은 13일 열리는 메인 이벤트 DAY2에서 총상금 16억 원을 놓고 최종 승부를 펼친다.

최영두 NHN 모바일 웹보드사업 그룹장은 "HPT는 회를 거듭할수록 홀덤 이용자들의 높은 관심과 성원 속에 성장하고 있다"며 "총상금 규모를 더욱 키운 이번 대회에서 한층 치열한 승부와 짜릿한 두뇌 싸움이 펼쳐지길 기대한다"고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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