윤세아, 독립유공자 후손 위해 815만원 기부…“감동의 울림 잊지 못해”

사진 = 윤세아 SNS 계정

배우 윤세아가 독립유공자 후손을 위한 뜻깊은 나눔에 동참했다.

윤세아는 10일 자신의 SNS에 “815런을 함께 한 그 날의 감동, 가슴을 치는 울림을 잊을 수 없습니다””라는 글과 함께 독립유공자 후손 주거 개선 사업을 위한 기부 내용을 공개했다.

이어 “올해도 어김없이 그 감동의 순간을 함께하실 모든 분들께 뜨거운 응원의 박수를 보낸다”며 “함께 달릴 수 없는 무거운 마음을 제 자리에서 보탬이 될 수 있는 일들로 채워 나가겠다. 2026. 815! 화이팅!”이라고 응원의 메시지를 전했다.

함께 공개한 사진에는 한국해비타트의 기부 증서가 담겼다. 증서에는 후원금으로 주거 취약 가정에 안락한 보금자리를 만들고 희망을 전하겠다는 내용이 담겨 있다.

윤세아는 다음 달 진행되는 815런을 앞두고 815만 원을 기부하며 의미를 더했다.

한편 윤세아는 2005년 영화 ‘혈의 누’를 통해 배우로 데뷔했다. 이후 드라마 ‘프라하의 연인’, ‘시티홀’, ‘신사의 품격’ 등에 출연하며 이름을 알렸다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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