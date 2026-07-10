PK 실축 지운 음바페 결승골… 프랑스, 모로코 2-0 꺾고 ‘3회 연속 4강’

사진=AP/뉴시스

페널티킥(PK) 실축도 킬리안 음바페를 오래 붙잡아두진 못했다. 프랑스가 또 한 번 월드컵 4강 무대에 올랐다.

프랑스는 10일 미국 매사추세츠주 폭스버러의 보스턴 스타디움서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 8강전에서 모로코를 2-0으로 꺾었다.

2018 러시아 대회 우승, 2022 카타르 대회 준우승을 거친 프랑스는 3개 대회 연속 월드컵 준결승 진출에 성공했다. 프랑스는 오는 15일 오전 4시 미국 텍사스주 알링턴의 댈러스 스타디움에서 스페인-벨기에전 승자와 결승행을 다툰다.

4년 전 카타르 대회 준결승에서도 모로코를 2-0으로 눌렀던 프랑스는 이번에도 같은 점수로 상대 돌풍을 잠재웠다. 반면 지난 대회서 아프리카·아랍권 국가 최초로 월드컵 4강에 올랐던 모로코는 이번엔 8강에서 여정을 멈췄다. 모로코의 탈락으로 이번 대회 아프리카 국가는 모두 짐을 싸게 됐다.

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전반은 프랑스가 두드리고, 모로코가 버티는 흐름이었다. 프랑스는 전방 압박과 빠른 전환으로 주도권을 쥐었지만 모로코의 수문장 야신 부누를 넘지 못했다. 전반 28분 음바페가 직접 얻어낸 PK도 부누의 선방에 막혔다. 다요 우파메카노의 헤더와 데지레 두에의 슈팅, 루카 디뉴의 중거리포 역시 골문은 열지 못했다.

답답한 흐름을 깬 해결사는 역시 음바페였다. 후반 15분 두에의 패스를 받은 음바페는 페널티 지역 왼쪽에서 오른발 감아차기 슈팅으로 골망을 흔들었다. 앞선 실축을 지워낸 것. 이 득점으로 음바페는 이번 대회 8호골을 기록, 리오넬 메시(아르헨티나)와 득점 공동 선두에 올랐다. 월드컵 개인 통산 득점도 20골로 늘리며 메시(21골)를 한 골 차로 추격했다. 자신이 보유한 월드컵 토너먼트 최다 득점 기록도 12골로 늘렸다.

프랑스에선 곧바로 추가골이 나왔다. 후반 21분 음바페의 패스를 받은 우스만 뎀벨레가 페널티 아크 부근에서 낮게 깔아 찬 오른발 슈팅으로 2-0을 만들었다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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