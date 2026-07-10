‘하트시그널4’ 김지영, 70kg 찍은 만삭 근황 “막달 되니 얼굴살도” [스타★샷]

사진 = 김지영 SNS 계정

‘하트시그널4’ 출신 김지영이 만삭의 D라인을 공개하며 출산을 앞둔 근황을 알렸다.

김지영은 9일 자신의 SNS에 “와우 저 70㎏ 찍었어요. 필테샵 거울 왜 이렇게 날씬해 보이지”라는 글과 함께 사진을 게재했다.

이어 “실제로는 3배 되는 거 같은데요. 막달 되니까 안붙던 얼굴살도 붙네요”라며 “이제 37주 돌입입니다”라고 임신 근황을 전했다.

공개된 사진 속 김지영은 필라테스 스튜디오 탈의실에서 거울 셀카를 찍고 있다. 만삭의 D라인 위에 손을 올린 채 포즈를 취한 모습으로, 출산을 앞둔 예비 엄마의 모습을 보여줬다.

한편 김지영은 2023년 방송된 채널A 연애 리얼리티 프로그램 ‘하트시그널4’에 출연하며 얼굴을 알렸다. 이후 지난 2월 독서 모임 커뮤니티 대표 윤수영과 결혼했으며, 오는 7월 첫째 딸 출산을 앞두고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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