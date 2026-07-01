“5·18 조롱·지역 비하” 논란 고교 야구부…예능 ‘불꽃야구’ 결국 통편집·불방

1일 오후 서울 강동구 배재고등학교 정문 앞에 근조화환이 놓여있다. 사진=뉴시스

야구 예능 프로그램 ‘불꽃야구’에 출연 예정이던 배재고등학교 야구부가 ‘5·18 민주화운동 조롱 및 지역 비하’ 논란에 휩싸인 가운데, 제작사가 해당 회차의 방송 취소를 결정했다.

1일 제작사 스튜디오C1은 공식 입장문을 내고 “최근 불거진 배재고 관련 사안을 심각하게 인지하고 있다”며 “이에 따라 오는 7월 6일 방송 예정이었던 배재고 편은 송출하지 않기로 결정했다”고 밝혔다.

이어 “오는 13일 오후 9시 성남고 편으로 시청자들을 찾아뵐 예정”이라며 “시청자 여러분의 너른 양해를 부탁드린다”고 덧붙였다.

앞서 배재고 야구부 일부 선수들은 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 ‘제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그’ 광주제일고(광주일고)와의 경기 중 덕아웃에서 상대 팀을 향해 “스타벅스 가야지”, “탱크데이” 등의 구호를 외쳐 논란이 됐다.

당시 광주일고 측은 “스타벅스가 왜 나오느냐. 구호를 중단하라”며 심판진에 강력히 항의했고, 심판진은 배재고 측에 주의 조치를 내린 것으로 확인됐다.

해당 구호는 스타벅스 코리아가 5·18 민주화운동 기념일에 맞춰 진행했던 텀블러 판매 촉진 행사와 관련된 것으로, 온라인상에서 ‘지역 비하 및 역사 왜곡’이라는 비판을 받으며 공분을 샀다.

한편 배재고 야구부는 지난달 7일 서울 고척스카이돔에서 열린 SBS플러스 ‘특집 불꽃야구’에 출연해 은퇴 프로 선수들로 구성된 ‘불꽃 파이터즈’와 맞대결을 펼쳤다. 해당 경기는 당일 생중계됐으며 이후 재편집 본방이 방영될 예정이었으나 이번 사태로 최종 불방 처리됐다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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