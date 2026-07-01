이강인, 아틀레티코 마드리드행 확정!?… PSG 홈페이지 스쿼드에서 삭제

이강인이 PSG 홈페이지 명단에서 삭제됐다. 스페인 명문 아틀레티코 마드리드 이적이 사실상 확정된 것으로 보인다. 이강인이 PSG 유니폼을 입고 지난 2월 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 2025~2026 리그앙 23라운드 메스와 경기 중 드리블을 시도하고 있다.

이강인의 이름이 파리 생제르맹(PSG) 홈페이지에서 완전히 빠졌다. 스페인 프리메라리가 명문 아틀레티코 마드리드(ATM)행이 사실상 결정난 것으로 보인다.

PSG는 1일 오후 홈페이지 선수단 2026∼2027시즌 임시 스쿼드에서 등번호 19번 이강인을 삭제했다. 5번 마르키뉴스, 10번 우스만 뎀벨레, 17번 비티냐, 21번 루카스 에르난데스, 25번 누누 멘데스 등 기존 멤버는 그대로 남아있다.

이강인의 아틀레티코 마드리드 이적설은 지속해서 나오고 있었다. 지난달 30일 스페인 현지 언론은 유력지 마르카의 보도를 인용해 “이강인의 아틀레티코 마드리드 이적은 이번 주 공식 발표될 것”이라고 전한 바 있다. 이강인이 PSG 명단에서 빠진 것은 곧 아틀레티코 마드리드 이적 관련 공식 발표가 곧 날 것이라는 뜻으로 해석할 수 있다.

이강인은 2023년 여름 마요르카를 떠나 PSG에 입단했다. 계약 기간은 2028년 6월까지다. 하지만 최근 두 시즌 전부터 선발 출장 기회가 줄어들면서 이적설이 꾸준하게 제기된 바 있다.

이강인은 2026 북중미 월드컵 일정을 마치고 지난달 30일 홍명보 전 한국 축구대표팀 감독, 김민재(뮌헨) 등과 인천공항을 통해 귀국한 바 있다. 마르카는 “한국 축구대표팀이 2026 북중미 월드컵에서 조별리그 탈락하며 일정을 마쳤다”며 “아틀레티코 마드리드가 곧 영입을 공식 발표할 것”이라고 전했다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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