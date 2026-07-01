현대차, 글로벌 33만8300여대 판매…하반기 비장의 무기는?

지난 5월 서울 광진구 그랜드 워커힐 빛의 시어터에서 열린 '더 뉴 그랜저 미디어 데이'에서 더 뉴 그랜저가 공개되고 있다. 사진=현대차 제공

현대자동차는 6월 국내 5만8232대, 해외 28만81대 등 전 세계 시장에서 총 33만8313대를 판매했다고 1일 밝혔다. 전년 동월 대비 5.9% 감소한 수치다.

국내 판매는 5만8232대로 지난해 같은 달보다 6.2% 줄었다.

차종별로 세단은 그랜저 1만62대, 쏘나타 5102대, 아반떼 4316대 등 총 2만253대가 판매됐다. 레저용차량(RV)은 팰리세이드 4211대, 싼타페 4068대, 투싼 3285대 등 총 2만720대가 팔렸다.

소형 상용차는 포터 3828대, 스타리아 3035대 등 총 6948대가 판매됐다. 중대형 버스와 트럭 판매량은 2375대였다.

제네시스 브랜드는 G80 2944대, GV70 2428대, GV80 1840대 등 총 7936대를 판매했다.

해외 판매는 28만81대로 전년 동월 대비 5.8% 감소했다.

올해 1∼6월 누적 글로벌 판매량은 196만6267대로, 지난해 같은 기간보다 4.9% 줄었다. 국내 판매는 10.8%, 해외 판매는 3.7% 각각 감소했다.

현대차 관계자는 “본격 판매를 시작한 더 뉴 그랜저가 고객들로부터 좋은 반응을 얻고 있다”며 “하반기 디 올 뉴 아반떼 등 신차 출시와 생산·판매 최적화 전략을 통해 시장 점유율 확대를 추진하겠다”고 말했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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