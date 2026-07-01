한국마사회 ‘노사관계우수기업 인증’ 획득… 노사관계 성숙도 60.55점

우희종 한국마사회장이 최근 서울 경마개최 운영 부서를 방문해 도착 순위판정, 경주 편성, 심판·핸디캡 업무 등 경마시행 핵심 과정에 대해 현장 근무자들과 함께 체험하는 시간을 가졌다. 한국마사회 제공

한국마사회가 한국경영인증원(KMR)이 시행하는 ‘노사관계우수기업 인증’을 기관 최초로 획득했다고 1일 밝혔다.

한국마사회에 따르면 ‘노사관계우수기업 인증’은 노사 간 상호존중과 신뢰를 바탕으로 상생·협력의 노사관계를 형성한 기관을 공인하는 제도다. KMR이 협력적 노사관계 유지를 위해 체계적인 노력을 추진하고 있는 모든 조직을 대상으로 신청한 기업 등을 대상으로 일정액의 인증 비용을 받고 진단 및 평가를 내린다. 인증 기준은 총점 100점 중 70점 이상이며, 유효기간은 인증승인일로부터 1년이다. KMR 측은 “한국마사회의 인증 결과는 지난달 22일 나왔다”고 전했다.

노사대표자 리더십, 노사관계 성숙도, 기획 및 지원 등 3가지 부문으로 나눠 평가한다. 이중 ▲노사대표자 리더십은 최고경영자와 근로자(노동조합) 대표 각각 5점씩 총 10점을 기준으로 평가한다. ▲노사관계 성숙도는 총 4가지로 협력(노사 파트너십 등), 신뢰(노사 간 합의사항준수 등), 소통(노사 간 정보공유 등), 참여(노사관계 활동 참여 등) 등을 평가한다. 노사관계 성숙도 총점은 70점이다. 마지막으로 ▲기획/지원 부문은 무분규 기간 10점, 전반적 노사관계 만족도 10점 등 총 20점을 기준으로 평가한다.

한국마사회는 노사관계 성숙도 부문(70점 만점)에서 60.55점(86.5%)을 받아 업계 평균을 크게 웃돌았다고 밝혔다. 세부적으로도 협력(86.6%)·신뢰(86%)·소통(86.6%)·참여(86.9%) 4개 전 항목에서 고르게 높은 평가를 받으며, 첫 도전 만에 인증을 획득했다. 다만 총점은 공개하지 않았다.

한국경영인증원은 “한국마사회가 주요 현안에 노사가 한 목소리로 연대하며 상생의 동반자적 파트너십을 보여준 점과, ‘노사공동대책위원회’ 직제화와 ‘노사공동 미래위원회’ 발족 등 상시적 노사 거버넌스를 구축한 점은 선진적 노사관계의 모범사례”라고 평가했다.

우희종 한국마사회장은 “대내외 경영 현안 속에서도 노사가 신뢰를 바탕으로 힘을 모은 결과”라며 “이번 인증을 계기로 소통과 참여의 폭을 더욱 넓혀 노사가 함께 미래를 준비하는 동반자로서 한 단계 더 성장해 나가겠다”고 말했다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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