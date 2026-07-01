“국가봉사동물 은퇴견 장례는 더 숭고해야”… 포포즈, 특별한 추모

반려동물 장례식장 브랜드 포포즈가 국가봉사견 출신 반려견의 특별한 추모를 지원한다. 포포즈 제공

반려동물 장례식장 포포즈가 국가와 사회를 위해 헌신하고 은퇴한 국가봉사동물의 마지막 길을 기리는 특별한 추모 지원 사업을 전개한다고 1일 밝혔다. 119구조견, 경찰견, 군견, 검역·탐지견, 보조·안내견 출신의 반려견을 치하하는 사회공헌 프로그램이다.

포포즈 경기 광주점에서 진행되는 이번 사업은 국가봉사동물의 헌신에 걸맞은 품격 있는 장례 예우를 선사한다. 태극기 지원에 더해 묵념의 시간이 거행된다.

아울러 야외 추모 공간인 메모리얼 월 ‘기억 머문 담’에 사진과 메시지를 명패로 새겨 걸어둘 수 있다. 약 20만원 상당의 고품격 명패 제작 및 1년 비치를 무상 지원한다. 1년 후에는 유상 연장이 가능하며 연장을 원치 않을 경우에는 명패를 가정에서 소장할 수 있도록 전달한다.

포포즈 관계자는 “국가와 이웃을 위해 헌신하며 조건 없는 사랑과 용기를 보여준 국가봉사견 출신들의 마지막 길이 외롭지 않기를 바란다”며 “영웅견들이 가장 따뜻하고 존엄한 배웅 속에서 편히 쉴 수 있도록 진심을 다해 경건한 예우를 다하겠다”고 말했다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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