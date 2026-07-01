송미령 농식품부 장관, 반려가족·펫산업 전문가 만나 간담회

송미령 농식품부 장관이 1일 대전 반려동물 놀이터에서 열린 간담회에서 반려견과 교감하고 있다. 농림축산식품부 제공

송미령 농림축산식품부 장관이 1일 반려동물 가족과 펫 산업 현장 전문가를 만나 반려동물 서비스 분야 정책 간담회를 가졌다.

대전 동물보호사업소 내 반려동물 놀이터에서 열린 이번 간담회는 소비자의 불편사항을 대변하는 소비자단체, 동물의료·사료·보험·교육 분야 업계 관계자와 지방정부 담당자들이 모여 반려동물 서비스 이용 과정에서의 애로사항과 제도 개선사항, 산업 활성화 방안 등에 대해 의견을 나눴다.

송 장관은 반려동물과 함께 방문한 반려인들과도 소통하며 반려동물 정책에 대한 건의사항을 청취했다. 앞서 송 장관은 지난주 반려인·비반려인으로 구성된 동물복지 국민 정책참여단과의 현장 간담회도 가진 바 있다.

송 장관은 “농식품부는 반려동물 정책의 주무부처로서, 반려동물 서비스 및 연관 산업의 발전을 위한 책임감을 가지고 있다”며 “반려동물 서비스는 국민들이 정책 변화를 가장 직접적으로 접하게 되는 분야인만큼, 반려인과 현장 전문가들의 의견을 폭넓게 수렴하여 체감도 높은 정책을 만들겠다”고 말했다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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