프로토 승부식 77회차… 북중미 월드컵 32강 주요 경기 대상 발매

사진=한국스포츠레저 제공

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강 주요 경기를 대상으로 한 프로토 승부식이 축구팬을 찾아간다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저는 1일 오전 8시부터 프로토 승부식 77회차를 발매한다고 밝혔다.

이번 회차에는 2일과 3일 열리는 월드컵 32강 6경기가 대상 경기로 편성됐다. 축구 승무패를 비롯해 핸디캡과 언더오버, SUM, 전반 승무패, 전반 핸디캡, 전반 언더오버 등 다양한 게임 유형으로 참여 가능하다. 또한 전국 스포츠토토 판매점과 공식 인터넷 발매사이트 베트맨을 통해 구매할 수 있다.

2일에는 오전 1시 잉글랜드-콩고민주공화국전을 시작으로 벨기에-세네갈전, 미국-보스니아 헤르체고비나전이 차례로 열린다. 3일에는 스페인-오스트리아전과 포르투갈-크로아티아전, 스위스-알제리전이 이어진다.

단판 승부로 치러지는 32강에서는 초반부터 이변이 속출하고 있다. 독일은 파라과이와 1-1로 비긴 뒤 승부차기에서 3-4로 패했고, 네덜란드도 모로코와 승부차기까지 간 끝에 2-3으로 져 대회를 마쳤다.

남은 경기에서도 치열한 승부가 예상된다. 해리 케인을 앞세운 잉글랜드는 콩고민주공화국을 상대로 16강 진출을 노리고, 벨기에와 세네갈은 유럽과 아프리카의 자존심을 걸고 맞붙는다. 공동 개최국 미국은 홈 팬들의 응원을 등에 업고 보스니아 헤르체고비나를 상대한다.

‘초신성’ 라민 야말을 보유한 스페인은 오스트리아와 격돌한다. 이 밖에도 포르투갈과 크로아티아의 유럽 강호 맞대결, 스위스와 알제리의 16강 진출 경쟁에도 관심이 쏠린다.

한국스포츠레저 관계자는 “월드컵이 토너먼트에 접어들면서 강호 간의 맞대결과 승부차기까지 이어지는 접전과 이변이 잇따르고 있다”며 “월드컵 32강 경기를 대상으로 하는 프로토 승부식 77회차에도 많은 관심과 참여를 부탁한다”고 전했다.

프로토 승부식 77회차와 관련한 경기 분석 내용은 스포츠토토 공식 인터넷 발매사이트 베트맨 내 토토가이드 페이지서 확인 가능하다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]