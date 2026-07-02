[SW인터뷰] ‘남편들’ 김지석 “친형제 같던 진선규-공명 케미, 솔직히 부러웠죠”

넷플릭스 영화 ‘남편들’에서 빌런 마도준 역을 맡은 김지석은 화려한 스타일링과 더불어 현란한 액션, 로맨틱한 서사를 완벽하게 그려냈다. 김지석은 “소중한 배우들과 인연을 만들었다는 것 자체가 굉장히 큰 자산”이라며 뜻깊은 소감을 전했다. 사진=넷플릭스



배우 김지석에게 영화 ‘남편들’은 여러모로 뜻깊은 작품이다. 첫 넷플릭스 영화로 전 세계 시청자와 동시에 만나는 경험을 하게 됐고, 오랜만에 스크린으로 관객을 찾은 작품이기도 하다. 강렬하면서도 세련된 새로운 얼굴의 빌런을 완성해낸 그는 ‘남편들’을 통해 또 다른 가능성을 증명했다.



지난 19일 공개된 넷플릭스 영화 ‘남편들’은 범죄 조직에게 납치당한 아내를 구하기 위해 얼떨결에 힘을 합친 전 남편과 현 남편의 예측불허 구출 작전을 그린 코미디 액션 영화다. 김지석은 신종 마약 업계를 장악한 두목 마도준 역을 맡았다.

단순히 힘을 과시하는 기존의 조폭 보스 캐릭터가 아니다. 스타일리시하면서도 외형적인 세련미에 불량한 기질을 얹은 빌런을 완성했다. 여기에 더해 아내 혜란(이다희)과의 뜨거운 로맨스 호흡과 더불어 수준급 액션 연기까지 극 안에서 그야말로 다방면의 활약을 펼쳤다.

'남편들' 스틸컷

작품 공개 후 인터뷰에서 김지석은 공개 소감을 묻자 “마냥 좋다”며 환한 미소를 지었다. 그는 “넷플릭스를 통해 처음 작품을 선보이게 됐다. 국내 시청자뿐 아니라 전 세계 사람들이 같은 시간에 작품을 하는 것이 처음이라 그 점이 가장 새로웠다”며 “영화도 굉장히 오랜만에 찍은 작품이라 감회가 새롭고 마냥 좋기만 하다”고 만족감을 표현했다.

출연을 결심한 이유로는 탄탄한 시나리오와 박규태 감독에 대한 신뢰를 꼽았다. 김지석은 “대본을 워낙 재미있게 봤다”고 운을 떼며 “감독님에 대한 신뢰도가 엄청 컸다. 전남편과 현남편이 공조해 가족을 구출한다는 설정 자체가 쉽게 접하기 어려운 소재라 새로웠다”고 떠올렸다.



강렬한 액션 연기에 대한 갈증을 해소할 수 있었다는 점도 주요한 선택 이유였다. 마도준은 겉보기에는 가볍고 야비해 보이지만, 필요할 때는 능수능란한 싸움 실력을 선보인다. 김지석은 “액션도 너무나 하고 싶었다”며 “마도준이 겉으로는 껄렁껄렁하고, 야비해 보이고, 어디로 튈지 모르는 알 수 없는 가벼움이 보이지만 액션을 할 때만큼은 잔인할 정도로 파워풀하게 1대 다수로 싸운다”고 캐릭터만의 액션 스타일을 짚었다.



특히 자신이 연기한 마도준의 서사에 큰 매력을 느꼈다. 영화 속 회상 장면에서 마도준과 혜란은 우연히 만난 뒤 서로에게 강렬하게 이끌리고, 크게 한탕 해보자는 마음으로 마약 사업에 손을 댄다. 이를 ‘영화 속의 영화’라고 표현하며 높은 애정을 드러낸 김지석은 “그 전사가 굉장히 마음에 들었다. 과거 신이 나오는 유일한 이야기고 혜란과 왜 도준이 그렇게 됐는지를 보여주는 시퀀스가 좋았다”고 말했다.

범죄의 순간에 처음 만나 더 큰 범죄를 계획한다는 점에서 일각에서는 마치 두 사람이 조커와 할리퀸 같다는 반응도 나왔다. 이같은 반응에 대해 김지석은 “희대의 연인 악당인데 빗대어서 표현해 주신 것조차 너무나 영광이고 감사하다”며 “이다희 배우의 덕을 많이 봤다”고 공을 돌렸다.

사진=넷플릭스

이어 “이다희의 쨍한 느낌의 스타일링과 포스 덕분에 마도준과 혜란이 더 빛났다”며 “현장에서는 샤이하고 조용한데 촬영만 들어가면 엄청 적극적이고 리드를 해줬다. 실제로 마도준과 혜란의 사이 같았다. 스킨십도 리드해 주고 실제로 도움도 줘서 의지를 많이 했다”고 이다희에게 고마워했다. 아울러 “과거 전사가 유일하게 보여진 커플이라 시청자들이 더 좋아하고 빠르게 이해되도록 도움이 됐던 것 같다”고도 덧붙였다.



극에서 주로 호흡을 맞춘 배우는 진선규와 공명이었다. 황충식(진선규)이 마도준을 체포한 뒤 김용강(윤경호)의 협박을 받아 그를 빼돌리고 그 과정에서 이민석(공명)이 합류하는 게 주요 스토리 라인이다. 진선규와 공명은 영화 ‘극한직업’ 이후 처음 재회했지만 매년 만남을 이어갈 정도로 두터운 친분을 자랑하는 사이지만 김지석은 두 사람과 처음 작품을 하게 됐다.

진선규와 공명 사이에 껴서 현장에서 어색함은 없었는지 물음에 “처음에는 이 두 사람 사이를 어떻게 비집고 들어갈까 고민이 많아서 직접적으로 바로 노력을 했다기보다는 조금 관찰을 했던 것 같다”고 회상했다. 두 사람의 관계를 억지로 파고들기보다 먼저 지켜보고 호흡을 맞추며 가까워졌다는 설명이다.

김지석은 “초반에는 두 사람을 관찰하고 얘기를 듣는 입장이었다가 점차 자연스럽게 녹아들려고 했다. 현장에서 연기를 하고 공유하고 나누기도 하면서 자연스럽게 친해졌다”고 설명했다. 특히 진선규와 공명의 관계에 대해 “솔직히 부러웠다. 두 사람은 17살 차이가 나는데 친형제처럼 막역하게 지내더라”라고 웃으며 “워낙 이번에 가장 많이 붙어있던 배우다 보니까 두 분도 저를 잘 챙겨줘서 감사했다”고 부연했다.



두 사람에 대한 칭찬도 아끼지 않았다. 진선규에 대해 “너무 닮고 싶은 선배”라고 언급한 김지석은 “현장에서 보면서 저도 각성했다. 작품은 함께 만들어가는 건데, 선규 형은 굉장히 유연하고 후배들의 의견도 정말 잘 받아준다”며 “이 장면이 무엇을 말하고 싶은지, 어떻게 하면 더 잘 나올지를 전지적인 시점에서 보면서 잘 이끌어줬다”고 말했다. 또 “무엇보다 사람을 정말 편하게 해주고 열려 있는 분이라 저희도 편하게 의견을 나누며 작업할 수 있었다”고 덧붙였다.

공명에 대해서는 “엄청 시야가 넓은 친구”라며 “제일 막내지만 예를 들면 밥을 먹다가도 누구 물이 비었는지 다 보고 있어서 물도 따라준다. 현장에서는 다른 사람들의 연기를 다 보더라”라고 감탄했다. 그러면서 “제가 그 나이였을 때는 제 것 하기에 급급하고 시야가 좁아서 ‘이거 어떡하지’ 걱정이 많았는데, 공명은 엄청 열려 있어서 다른 배우들도 잘 챙겨줬다”고 설명했다.

사진=넷플릭스

진선규, 공명과의 호흡은 잊지 못할 경험이 됐다. 김지석은 “이런 소중한 배우들과 작업을 하면서 인연을 만들었다는 것 자체가 굉장히 큰 자산인 것 같다”며 동료들에게 깊은 애정을 드러냈다.

진선규와 공명이 소화한 코미디나 액션 중에 탐났던 장면은 없었을까. 김지석은 “공명의 카체이싱 신이 시원하게 느껴졌다. ‘공명이 다 했다’는 느낌이어서 부럽다기보다는 너무 잘해냈다는 대리 만족을 느겼다”고 말했다.

진선규를 두고는 극 초반 마도준과 몸싸움 끝에 체포하는 장면을 꼽았다. 그는 “사실 물리적으로 굉장히 시간이 없었다. 반나절 안에 찍었어야 됐는데 초반에 액션 합을 맞추느라 시간이 촉박했다. 그런데 선규 형이 앞장서서 리드해 주면서 무한 신뢰가 생겼다. 그리고 같이 액션을 해보니선이 너무 좋다는 게 확연하게 느껴졌다. 선이 좋고 가볍고 예뻐서 많이 놀랐다. 액션을 많이 해본 배우는 다르구나 느꼈다”고 감탄했다.



혜란을 처음 만난 순간부터 극 후반부 납치를 당했을 때까지 마도준은 아내밖에 모르는 사랑꾼 그 자체다. 목숨이 위험할 뻔한 상황에서도 아내를 구하기 위해 물불 안 가리고 뛰어든다. 배우 이주명과 공개 열애 중인 김지석은 실제로도 사랑꾼인지 물음에 “아닌 사람이 있나. 사랑의 방식, 연애를 하는 어떤 방식인 것 같다. 사랑에 주도권에 있을까”라고 반문하며 “아무래도 상대방이 편한 게 저도 좋다. 확실히 변한 것 같다. 과거에는 ‘나는 좋은데, 너는 좋아?’였다면, 지금은 ‘네가 좋으면 나도 좋아’라는 쪽으로 바뀌었다”고 연애관을 전했다. 나이가 들고 시간이 흐르면서 사랑을 대하는 태도가 한층 더 유연하고 배려 깊게 바뀌었다는 설명이다.

마도준을 연기하기 위해 5㎏을 벌크업하고 몸을 만들었지만 작품에선 딱히 노출 장면이 없었다. 아쉬움은 없었는지 묻자 공명을 언급한 김지석은 “공명이 ‘은밀한 감사’(tvN)을 찍기 전에 우리 작품을 찍었다. 촬영하는 내내 전혀 몰랐는데 ‘은밀한 감사’에서 얼굴은 강아지 같은 연하남인데 몸은 화난 것처럼 피지컬을 키웠더라. 현장에서도 밥을 안 먹고 삶은 달걀이나 누룽지로 식단을 했다. 나중에 드라마를 보면서 ‘명이도 저렇게 식단을 해놓고도 셔츠 입고 노출을 안 했는데 내가 뭐라고 노출 어필을 할까’라는 생각이 들었다”고 답해 웃음을 자아냈다.

그러면서 “공명은 한마디도 안 하더라. 나중에 분장차에서 옷을 갈아입으면서 공명을 슬쩍 봤는데 몸이 너무 좋더라. 그 정도 몸을 본 게 처음이었다. ‘이런 사람도 가만히 있는데 내가 뭐라고 노출을 하나’ 싶어서 가만히 있었다”고 너스레를 떨었다.



김지석은 ‘남편들’이 바쁜 일상 속에서 부담 없이 웃으며 즐길 수 있는 작품이 되길 바랐다. 그는 “팍팍한 세상에 웃을 일이 뭐라도 많으면 좋겠다. 지치고 팍팍할 때 ‘남편들’ 틀어놓고 웃는 것 자체가 좋은 일이고 에너지가 생기는 일 아닌가“라며 “쉽게 웃으면서 즐겨주시면 좋겠다”고 예비 시청자들에게 당부했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]