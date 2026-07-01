와이에스메디, 중국 상하이서 쎄라필 론칭쇼 진행

사진=와이에스메디

와이에스메디가 중국 상화이에서 쎄라필 론칭쇼를 진행했다.

와이에스메디의 메디컬 스킨케어 브랜드 쎄라(XE-LHA)가 중국 상하이에서 열린 런칭쇼를 통해 대표 제품 쎄라필(XE-LHA Peel)의 전문 관리 활용 방안을 소개했다고 1일 밝혔다.

이번 행사는 지난 6월 23일 중국 상하이에서 진행됐다. 현장에는 중국 뷰티 업계의 주요 관계자가 참석해 쎄라필의 중국 시장 전개 방향과 제품 활용 방식 등을 확인했다.

업체에 따르면 이번 런칭쇼에서는 쎄라필을 활용한 병행 시술 프로그램이 소개됐다. 와이에스메디는 쎄라필이 피부 표면의 각질과 피부결을 정돈하는 데 도움을 줄 수 있는 제품으로 레이저나 고주파 등 기기 관리 전 단계에서 활용 가능하다고 설명했다.

현장에서는 기기 관리 전 피부결을 정돈하는 과정의 필요성에 대한 설명도 이어졌다. 와이에스메디는 쎄라필을 통해 피부 표면을 정돈할 경우 에너지 기반 장비의 전달 환경과 시술 후 유효성분 흡수 환경을 보완하는 데 도움을 줄 수 있으며, 전체 관리 프로그램의 만족도를 높이는 방향으로 활용 가능하다고 소개했다.

사진=와이에스메디

참석자들은 쎄라필이 단독 필링 제품뿐 아니라 다양한 전문 시술과 연계될 수 있다는 점을 확인했다. 와이에스메디는 중국 시장에서 병행 관리 프로그램에 대한 관심이 확대되고 있는 만큼, 현지 파트너와 함께 쎄라필의 사용 프로토콜과 교육 프로그램을 구체화할 방침이다.

와이에스메디 관계자는 “이번 상하이 런칭쇼는 쎄라필의 제품 소개를 넘어, 중국 현장에서 실제 시술 프로그램과 어떻게 연계될 수 있는지 제안하는 자리였다”며 “현장 반응을 바탕으로 중국 시장에 맞는 병행 시술 프로그램과 교육 지원을 더욱 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

한편 쎄라는 전문 스킨케어 솔루션 브랜드로 와이에스메디는 해외 파트너와 협력해 각 국가의 시장 환경에 맞춘 제품 교육, 운영 지원, 파트너 네트워크 확대를 이어가고 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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