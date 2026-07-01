그리스 신화 담은 MMORPG…‘제우스: 오만의 신’ 사전예약 돌입

컴투스 제공

컴투스가 올해 기대작으로 꼽히는 신작 MMORPG ‘제우스: 오만의 신’의 출시 준비에 본격 돌입했다. 공식 사전예약을 시작하는 동시에 개발 철학을 담은 영상을 공개하며 게임의 차별화 요소를 소개했다.

컴투스는 1일 에이버튼이 개발하고 자사가 퍼블리싱하는 MMORPG 제우스: 오만의 신의 사전예약을 시작했다고 밝혔다. 사전예약은 공식 홈페이지와 구글 플레이, 애플 앱스토어 등 앱 마켓을 통해 진행된다.

제우스: 오만의 신은 그리스 신화를 배경으로 한 MMORPG다. 최고신 제우스의 절대 권력으로 인해 균열이 생긴 세계를 무대로, 이용자는 신의 힘을 계승한 신의 그릇이 되어 티탄과 크로노스의 부활을 노리는 세력에 맞서게 된다.

게임은 언리얼 엔진5를 기반으로 한 고품질 그래픽을 구현했으며, 세력 간 협력과 경쟁, 다양한 성장 시스템, 편의 기능 등을 앞세워 MMORPG 본연의 재미를 강조했다.

컴투스는 사전예약 시작과 함께 개발진의 방향성을 소개하는 영상 콘텐츠 디렉터스 인사이트 1화 다시 찾고 싶은 MMORPG의 본질편도 공개했다.

이번 영상에서는 에이버튼이 첫 프로젝트로 경쟁형 MMORPG를 선택한 이유와 제우스: 오만의 신의 핵심 개발 철학을 소개했다.

개발진은 기존 MMORPG에서 지적돼 온 과도한 경쟁 피로도를 줄이는 데 초점을 맞췄다고 설명했다. 이용자들이 비슷한 성장 수준에서 경쟁할 수 있도록 설계하고, 서로 다른 성장 단계의 이용자들이 공존할 수 있는 시스템을 마련해 경쟁과 협력의 균형을 높였다는 것이다.

컴투스는 앞으로도 다양한 콘텐츠를 순차적으로 공개하며 제우스: 오만의 신의 출시 전 기대감을 이어갈 계획이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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