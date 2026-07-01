라이엇 '리프트바운드', MSI 팬 페스타 출격…실물 카드 첫 공개

라이엇게임즈 제공

라이엇 게임즈가 오는 9월 국내 출시를 앞둔 신작 트레이딩 카드 게임(TCG) ‘리프트바운드’를 국내 팬들에게 처음 선보인다. MSI 팬 페스타 현장에서 실물 카드 세트와 T1 기념 카드를 최초 공개하며 출시 전 기대감을 끌어올릴 예정이다.

라이엇 게임즈는 리그 오브 레전드(LoL) 세계관 기반 실물 TCG 리프트바운드를 오는 9월 한국에 정식 출시한다고 밝히고, 이에 앞서 MSI 팬 페스타에서 다양한 체험 프로그램을 운영한다고 1일 밝혔다.

라이엇 게임즈는 2026 MSI가 열리는 3일부터 12일까지 대전 유성구 엑스포과학공원 한빛광장과 대전이스포츠경기장 드림아레나에 리프트바운드 공식 부스를 마련한다. 이번 행사는 국내 이용자들과 직접 만나는 첫 오프라인 행사다.

야외 부스에서는 리프트바운드의 실물 카드 세트가 처음 공개된다. 또한 LoL 월드 챔피언십 3연패를 달성한 T1을 기념하는 특별 카드도 최초로 선보인다. 해당 카드는 앞서 공개된 월드 챔피언십 우승 기념 스킨과는 별개의 리프트바운드 전용 디자인으로 제작됐다.

실내 체험 공간에서는 리프트바운드를 직접 배우고 플레이할 수 있는 프로그램이 운영된다. 직접 체험해 본 팬들은 추첨을 통해 특별한 선물인 야스오 프로모션 카드를 획득할 수 있다.

리프트바운드는 LoL 세계관을 바탕으로 한 실물 전략 카드 게임으로, 2~4명의 이용자가 각자의 덱을 구성해 전장을 장악하는 방식으로 진행된다. 지난해부터 북미와 유럽, 중국 등 글로벌 시장에서 출시돼 호응을 얻었으며, 국내에는 오는 9월 정식 출시될 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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