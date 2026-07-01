우주소녀 다영, 역대급 파격 노출…물속에서 빛난 ‘아찔 크롭탑+로우라이즈’ [스타★샷]

다영이 파격적이고 감각적인 패션 화보를 공개했다. 출처=다영 SNS

그룹 우주소녀(WJSN)의 멤버 다영이 과감하고 감각적인 패션 화보를 선보이며 독보적인 아우라를 발산했다.

1일 다영은 자신의 SNS 계정을 통해 글로벌 패션 매거진 및 브랜드와 협업한 화보 이미지 여러 장을 게재했다. 공개된 사진 속 다영은 2000년대 초반의 팝스타를 연상시키는 강렬한 글램 펑크 룩을 완벽하게 소화해 눈길을 사로잡았다.

첫 번째 착장에서 다영은 어깨 스트랩에 웨스턴 스타일의 실버 버클 디테일이 돋보이는 화이트 골지 크롭 탑을 착용해 슬림하면서도 탄탄한 보디라인을 강조했다. 여기에 밑단이 자연스럽게 컷오프된 데님 쇼츠를 로우라이즈 스타일로 매치해 트렌디한 매력을 더했다. 주머니 부분의 메탈릭한 스터드 장식은 특유의 펑키한 무드를 배가시켰다.

다영이 파격적이고 감각적인 패션 화보를 공개했다. 출처=다영 SNS

또 다른 사진에서는 다크한 글리터 원단의 크롭 탑과 핫팬츠 셋업으로 관능적이면서도 신비로운 분위기를 연출했다. 화려한 스터드와 비즈, 시퀸 장식이 전면에 수놓아진 상의에 동일한 소재의 독특한 후드 장식을 머리에 써 아방가르드한 감각을 뽐냈다. 특히 강렬한 스토키 아이 메이크업과 촉촉한 헤어 스타일링은 거칠고 매혹적인 화보의 완성도를 한층 끌어올렸다.

다영의 파격적인 변신에 국내외 팬들의 반응도 뜨겁다. 화보를 접한 팬들은 네티즌 커뮤니티와 댓글을 통해 “그냥 지나칠 수 없는 압도적인 미모다”, “기획부터 연출까지 완벽한 역대급 화보”, “팝 전성기 시절의 브리트니 스피어스와 크리스티나 아길레라가 환생한 것 같다” 등의 찬사를 아끼지 않고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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