‘창립 21주년’ 태권도진흥재단, 버추얼 태권도 시대 준비 박차

사진=태권도진흥재단 제공

태권도진흥재단이 창립 21주년을 맞아 가상 태권도를 비롯한 미래 사업을 확대하고 태권도원 성지화에 힘을 쏟겠다는 뜻을 밝혔다.

재단은 1일 전북 무주 태권도원 운영센터 대강당서 김중헌 이사장과 자회사 태권도원운영관리 임직원 등이 참석한 가운데 창립 기념식을 열었다. 행사는 유공자와 모범 직원 표창 등으로 진행됐다.

지난 2005년 출범한 재단은 태권도 진흥과 태권도원 활성화를 중심으로 사업을 펼쳐왔다. 창립 21주년을 맞은 올해엔 아시안게임(AG) 정식 종목으로 채택된 버추얼(가상) 태권도 육성과 태권도 저개발국 지원 등에 역량을 집중할 계획이다.

태권도원에서는 이달 세계 파라 태권도 합동 캠프와 개발도상국 태권도 초청 연수, 세계태권도문화엑스포가 열린다.

사진=태권도진흥재단 제공

이뿐만이 아니다. 오는 9월4일엔 태권도의 날 기념식과 세계 파라 태권도 그랑프리가 진행되며, 이어 5일부터 7일까지 세계 태권도 그랑프리가 이어진다. 두 대회에선 2028 로스앤젤레스 올림픽과 패럴림픽 출전을 노리는 정상급 선수들이 참가해 치열한 랭킹 포인트 경쟁을 벌일 예정이다.

버추얼 태권도 기반도 넓힌다. 재단은 올해 말 태권도원 체험관에 버추얼 태권도 훈련센터를 조성하고 경기 운영자 자격 과정과 교육, 대회 개최 등을 추진한다. 태권도원은 기존 세계태권도연맹(WT) 중앙훈련센터와 함께 버추얼 태권도 중앙훈련센터 역할도 수행하게 된다.

김 이사장은 “재단의 창립 21주년까지 지원하고 협력해 준 태권도계와 관계 기관에 감사드린다”며 “인공지능과 버추얼 태권도 시대에도 태권도가 지속해서 발전할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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