문체부, 호텔 등급평가 제도 전면 개편

문화체육관광부가 호텔업 등급평가 기준을 단일 체계로 통합하고 안전·위생 관련 평가 요소를 강화한다. 기존 성급별로 나뉘어 있던 평가 기준을 하나로 정비해 호텔업계의 평가 준비 부담을 줄이고, 의료관광호텔업 등 새로운 관광 수요를 반영한 지표도 신설해 제도의 실효성을 높이겠다는 취지다.



문체부는 이 같은 내용을 담은 ‘호텔업 등급결정업무 위탁 및 등급결정에 관한 요령’ 고시 일부개정안을 1일부터 시행한다고 이날 밝혔다. 이번 개정안은 관광숙박 환경 변화에 맞춰 호텔 등급평가 제도를 정비한 것이 핵심이다. 문체부는 업계 공청회와 설명회, 전문가 자문 등을 거쳐 소비자와 업계 의견을 반영했다고 설명했다.



가장 큰 변화는 관광호텔업 등급결정 평가 기준의 통합이다. 그동안 1·2성급, 3성급, 4성급, 5성급으로 나눠 운영되던 평가 기준을 하나의 체계로 개편한다. 이에 따라 성급별 등급결정 점수 기준도 새롭게 조정된다. 문체부는 복잡한 평가 구조를 단순화해 호텔업계가 등급평가를 준비하는 과정에서 겪는 부담을 완화한다는 방침이다.



평가는 기존처럼 1차와 2차로 나뉘어 진행된다. 1차 평가는 평가요원이 사업자가 제출한 자료를 바탕으로 사전에 통지한 뒤 현장을 방문해 조사하는 방식이다. 2차 평가는 사전 통지 없이 현장을 방문해 이뤄진다. 4·5성급 관광호텔업에 대해서는 평가요원이 1박을 하며 실제 서비스를 체험하는 암행평가를 유지한다. 평가의 공정성과 신뢰성을 확보하기 위한 조치다.



평가 결과 처리 방식도 정비했다. 평가 결과가 사업자가 신청한 등급보다 낮을 경우 사업자는 해당 결과 등급을 수용하거나 신청 등급에 대한 등급보류를 선택할 수 있다. 등급보류를 선택하면 재평가를 받아야 한다. 반대로 평가 결과가 신청 등급보다 높게 나올 경우에는 결과 등급과 기존 신청 등급 중 하나를 선택할 수 있다.



다만 1·2·3성 관광호텔업과 4·5성 관광호텔업은 2차 평가 방식이 다르다. 이 때문에 1·2·3성으로 신청한 경우 평가 결과가 높게 나오더라도 4·5성 등급을 받을 수는 없다.



안전과 위생 관련 평가 기준도 강화된다. 화재 예방과 시설 안전관리 기준을 보완하고, 위생 관련 평가 항목을 세분화해 이용객 보호에 필요한 필수 평가지표를 강화했다. 호텔의 안전관리 책임을 높이고 국민이 안심하고 호텔을 이용할 수 있도록 하겠다는 취지다.



새로운 관광 수요도 평가 체계에 반영했다. 의료관광호텔업 관련 평가지표를 신설해 의료관광객을 대상으로 한 숙박 서비스의 품질과 이용객 만족도를 높일 수 있도록 했다.



이와 함께 개인정보 보호, 친환경 경영 등 사회적 가치를 반영한 가·감점 항목도 조정했다. 부당요금을 징수한 업체에 대해서는 30점 감점을 적용하는 등 제재도 강화했다.



성장하는 의료관광 시장에 대응하기 위해 의료관광호텔업 평가지표도 새롭게 마련했다. 신설된 지표에는 의료관광객의 특수한 수요를 반영하여 의료 연계 서비스, 편의 제공 여부 등을 평가함으로써 전문성 있는 의료관광 숙박시설의 성장을 유도할 계획이다.



강동진 문체부 관광정책관은 “이번 고시 개정은 호텔업계의 부담은 줄이면서도 국민의 안전과 편의는 더욱 강하게 보장하는 데 초점을 맞춰 추진했다”며 “새로운 평가 제도가 안정적으로 정착돼 국내 호텔 서비스의 품질을 향상하는 계기가 되기를 기대한다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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