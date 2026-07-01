엔씨 '신더시티', 스팀 페이지 오픈…신규 플레이 영상도 공개

신더시티 영상. 엔씨 제공

엔씨가 신작 ‘신더시티’의 글로벌 이용자 접점 확대에 나섰다. 스팀 페이지를 공개하고 신규 플레이 영상을 선보인 데 이어 공식 커뮤니티도 오픈하며 출시 전 기대감 끌어올리기에 본격적으로 시동을 걸었다.

엔씨는 오픈월드 시네마틱 3인칭 슈터(TPS) 신작 신더시티의 스팀(Steam) 페이지를 공개했다고 1일 밝혔다.

신더시티는 자회사 빅파이어 게임즈가 개발 중인 신작으로, 영화 같은 연출과 몰입감을 앞세운 시네마틱 슈터를 표방한다. 여기에 폐허가 된 서울을 무대로 한 오픈월드와 다수의 이용자가 함께 협력하는 대규모 PvE(이용자 대 환경) 콘텐츠를 핵심 재미 요소로 내세우고 있다.

이용자들은 스팀 페이지를 통해 게임의 기본 정보와 스크린샷 등 다양한 콘텐츠를 확인할 수 있으며, 위시리스트에 등록하면 향후 공개되는 개발 소식과 출시 관련 정보를 받아볼 수 있다.

엔씨는 스팀 페이지 공개와 함께 실제 플레이 장면이 담긴 신규 게임 소개 영상도 공개했다. 영상에는 사무엘 킹 리드 콘셉트 아티스트와 신가혜 프로젝트 매니저가 직접 등장해 게임의 세계관과 주요 콘텐츠를 소개한다.

공개된 영상에서는 변이체와 통제 불능의 범죄 조직으로 인해 붕괴한 디스토피아 서울을 배경으로 한 세계관이 담겼다. 이용자는 주인공 세븐이 딸 조이를 구하기 위해 다양한 임무를 수행하는 스토리와 캐릭터 중심의 서사를 확인할 수 있다.

또한 오픈월드를 자유롭게 탐험하며 다른 이용자들과 협력해 임무를 수행하는 PvE 멀티플레이 시스템도 함께 소개돼 게임의 핵심 플레이 방식을 엿볼 수 있다.

이와 함께 엔씨는 신더시티 브랜드 홈페이지를 새롭게 단장하고 공식 디스코드 채널도 개설했다. 앞으로 공식 디스코드를 통해 개발 과정과 신규 콘텐츠 등 다양한 정보를 이용자들과 지속적으로 공유할 계획이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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