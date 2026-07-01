‘공감세포’ 톱스타 강민아, 김명수와 강렬한 첫만남→한순간에 나락 위기

‘공감세포’ 김명수와 강민아가 감정을 매개로 차별화된 로코를 선사한다.

오는 4일 라이프타임과 U+tv모바일, 디즈니+에서 첫 공개 예정인 새 토일드라마 ‘공감세포’는 공감을 부정한 여자와 공감을 떠안은 남자가 ‘감정 전이’라는 초현실적인 사건을 통해 서로의 세계를 침범하며 감정을 다시 배워가는 과정을 그린 로맨틱 코미디다.

극 중 김명수는 공감 능력 100%를 자랑하는 인기 심리상담가 차은환 역을, 강민아는 공감 부족 톱스타 유지안 역을 맡았다. 극과 극의 성향을 지닌 두 사람은 우연한 계기로 얽히기 시작하고, 감정 전이라는 초현실적인 현상에 휘말린다.

본방송을 앞두고 공개된 스틸 속에는 차은환과 유지안이 마주할 파란만장한 사건을 예고했다.



심리상담소를 운영하는 차은환은 연기력 향상을 위해 자신을 찾아온 톱스타 유지안과 대면한다. 서로를 마주 보는 두 사람의 모습에선 알 수 없는 긴장감이 드러난다. 이들의 강렬한 첫 만남은 뜻밖의 감정 전이로 이어진다. 차은환은 자신의 속내를 꿰뚫어 보는 유지안으로 인해 당황한다.

화려한 스타의 삶도 잠시 유지안은 한순간에 인생 최대 위기를 맞는다. 갑작스러운 논란으로 대중의 손가락질을 받게 된 그녀는 빛나던 생활 대신 편의점에서 눈물을 흘리는 처량한 신세가 된다. 겉으로는 까칠해 보이지만 여린 속내를 감추고 있는 그녀를 덮친 시련의 정체는 무엇일지 주목된다.

차은환도 예상치 못한 암초에 부딪힌다. 인기 비결이던 독특한 심리 상담법이 발목을 잡고, 윤리적 문제로 인해 상담사 자격 박탈 위기에 놓인다. 이같은 상황에서 협회로부터 온 우편으로 인해 크게 동요하는데, 상담사로서의 명성이 물거품이 될 상황에서 어떻게 위기를 극복할지 관심이 쏠린다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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