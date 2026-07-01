사진=AP/뉴시스

‘레전드’ 리오넬 메시(아르헨티나)에게 도전장을 내민다. 주인공은 ‘프랑스 골잡이’ 킬리안 음바페와 ‘노르웨이 해결사’ 엘링 홀란이다. 나란히 득점포를 가동하며 골든부츠(득점왕) 경쟁에 불을 지피고 있다.

1일 현재 메시와 음바페는 나란히 6골로 2026 FIFA 북중미 월드컵 득점 공동 선두를 달리고 있다. FIFA 규정상 득점이 같을 경우 도움으로 순위를 가린다. 메시는 도움 없이 6골을 기록했고, 음바페는 6골2도움을 올려 공식 순위에서는 음바페가 앞선다. 이 뒤를 5골을 넣은 홀란이 추격 중이다.

도전자 음바페와 홀란은 이날 나란히 득점포를 가동했다. 음바페는 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 스웨덴과의 32강전에서 멀티골을 터뜨리며 프랑스의 3-0 완승을 이끌었다. 전반 45분 화려한 개인기로 수비수를 제친 뒤 선제골을 터뜨렸고, 후반 29분 다시 한번 침착한 마무리로 멀티골을 완성했다.

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이날 전까지 4골을 기록했던 음바페는 2골을 추가하며 메시와 어깨를 나란히 했다. 더불어 개인 통산 월드컵 18경기에서 18골을 기록하는 뛰어난 골 결정력을 과시했다. 3번째 월드컵에 출전 중인 그는 2018 러시아 월드컵에서 4골을 넣어 영플레이어상을, 2022 카타르 월드컵서 8골로 골든부츠를 차지한 바 있다.

기분 좋은 기록도 따라붙는다. 음바페는 멀티골로 월드컵 토너먼트 통산 득점을 10골로 늘렸다. 레오니다스 다 시우바(브라질·5경기 8골)와 크리스티아누 호날두(포르투갈·10경기 8골)를 넘어 월드컵 토너먼트 역대 최다 득점자로 올라섰다.

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홀란도 속도를 높인다. 홀란은 미국 댈러스 스타디움에서 열린 32강전에서 결승골을 터뜨리며 코트디부아르를 2-1로 꺾었다. 1-1로 맞선 후반 41분 왼발 슈팅으로 결승골을 집어넣었다. 기세가 매섭다. 월드컵 데뷔 무대서 3경기 만에 5골을 신고하며 득점왕 경쟁에 뛰어들었다. A매치로 범위를 넓히면 더욱 놀라운 페이스다. 최근 출전한 A매치 13경기에서 25골을 넣는 등 통산 53경기에 출전해 60골을 기록 중이다.

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가장 강력한 골든부츠 후보는 메시다. 나이를 잊은 활약을 펼치고 있다. 조별리그 알제리전에서는 해트트릭을 작성하며 최고령 해트트릭 기록(38세 357일)을 세웠고, 오스트리아전에서는 미로슬라프 클로제(독일·16골)를 넘어 월드컵 역대 최다골 기록(현재 19골)을 새로 썼다. 이어 요르단전에선 교체 출전해 추가골을 터뜨리며 이번 대회서 가장 먼저 6골 고지를 밟았다.

메시는 아직 토너먼트를 치르지 않았다. 음바페와 홀란이 32강전에서 득점을 추가한 반면, 메시는 조별리그에서만 6골을 넣었다. 메시가 토너먼트서 또 득점포를 가동하면 판세는 순식간에 뒤집힌다. 아르헨티나는 오는 4일 카보베르데와의 32강전을 치른다. 본격적인 득점왕 경쟁의 시작이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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