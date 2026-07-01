어티슈, ‘스카피 컬렉션’ 공개…여름 시즌 헤드웨어 스타일 확대

사진=어티슈

어티슈(ATiiSSU)가 여름 시즌을 맞아 다양한 스타일링이 가능한 '스카피 컬렉션(Scarfy Collection)'을 출시한다고 1일 밝혔다.

브랜드에 따르면 어티슈는 실험적인 디자인과 독창적인 감성을 바탕으로 헤드웨어의 활용 범위를 넓혀왔으며 이번 컬렉션에서는 여름철 착용감과 스타일을 함께 고려한 제품들을 선보인다.

스카피 컬렉션은 사막 카우보이 무드를 바탕으로 한 프린트와 포인텔 니트, 크로셰 니트 등 가볍고 유연한 소재를 적용했다. 컬렉션은 형태를 고정하기보다 착용자의 스타일에 따라 자유롭게 연출할 수 있도록 구성된 것이 특징이다.

사진=어티슈

'라셀(RASCHEL)'은 러플 스트랩과 크로셰 니트 조직을 적용했으며, '레이(RAY)'는 포인텔 패턴과 배색 타잉 디테일을 더했다. '스카피(SCARFY)'는 실크라이크 소재와 프린트 디자인을 결합해 다양한 여름 스타일링을 제안한다.

컬렉션은 7월 8일부터 어티슈 도산 플래그십 스토어와 어티슈 하우스 노웨어 서울 스토어, 공식 온라인 스토어에서 판매된다. 7월 1일부터는 공식 온라인 스토어에서 프리 오픈을 통해 전체 라인업을 공개하고 입고 알림 신청도 받을 예정이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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