어메이징크리 정한밀 프로, KPGA 군산CC 오픈서 첫 우승

사진=어메이징크리

팀 어메이징크리 정한밀 프로가 KPGA 투어 ‘군산CC 오픈’에서 생애 첫 우승을 거뒀다고 1일 밝혔다.

정한밀은 지난 28일 전북 군산시 군산컨트리클럽 토너먼트 코스에서 열린 KPGA 투어 군산CC 오픈 최종 라운드에서 안정적인 경기 운영을 바탕으로 정상에 올랐다. 이번 우승은 2017년 KPGA 투어 데뷔 이후 164번째 출전 만에 기록한 첫 우승이다.

정한밀의 우승으로 어메이징크리도 후원 선수의 투어 우승 성과를 함께 알리게 됐다. 어메이징크리는 정한밀을 비롯해 김효주, 방신실, 코리안 골프 클럽 등 국내외 투어에서 활약하는 선수와 팀을 후원하고 있다.

사진=어메이징크리

어메이징크리 관계자는 “정한밀 프로의 생애 첫 우승을 축하한다”며 “오랜 시간 도전을 이어온 선수의 값진 결실이라는 점에서 의미가 크다. 앞으로도 어메이징크리는 선수들이 투어에서 자신만의 퍼포먼스를 펼칠 수 있도록 후원을 이어가겠다”고 말했다.

한편 어메이징크리는 필드와 일상을 아우르는 하이엔드 골프 라이프스타일 브랜드다. 디자인과 기능성을 기반으로 골프웨어 제품을 선보이고 있다고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]