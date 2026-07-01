[BS현장] “출연자 대부분이 착각”…‘모솔연애2’, 더 강력해진 모솔들 온다

배우 서인국, 강한나, 개그우먼 이은지, 가수 카더가든이 1일 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 예능 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어2' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 넷플릭스 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어2'는 경험치는 제로지만, 기대치는 최고인 모태솔로들의 첫 연애 도전기이자 공감과 훈수를 부르는 메이크오버 연애 리얼리티로 서인국, 강한나, 이은지, 카더가든 등이 출연한다. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

더 강력해진 모태솔로들이 온다.

1일 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 새 예능 프로그램 모태솔로지만 연애는 하고 싶어 시즌2(이하 모솔연애2)의 제작발표회가 열렸다. 이날 현장에는 연출을 맡은 김노은 PD·원승재 PD를 필두로 스튜디오에서 이들의 연애를 지켜볼 일명 썸메이커스 4인방 서인국·강한나·이은지·카더가든이 참석했다.

오는 7일 첫 공개되는 모솔연애2는 경험치는 제로지만 기대치는 최고인 모태솔로들의 생애 첫 연애 도전기를 담은 연애 리얼리티​다. 조금 서툴지만 사랑에는 누구보다 진심인 모태솔로들이 첫 연애를 완성해 나가는 모습이 공감과 웃음을 선사할 전망. 특히 모태솔로들의 좌충우돌과 감정의 롤러코스터를 함께할 대국민 훈수는 이번 시즌에도 놓칠 수 없는 관전포인트다. 10부작으로 기획돼 4주에 걸쳐 선보여질 예정이다.

이날 김노은 PD는 “저희 프로그램의 차별화 포인트는 ‘옛날 일기장’이다. 볼 때는 부끄러워 손발이 오그라들지만 페이지를 계속 넘기게 되는, 또 누구나 경험해본 것들이 담겨 사랑을 받았다고 생각한다”고 밝혔다.

원승재 PD 역시 “시즌1 출연자들의 서툰 사랑을 많이 좋아해주셨다. 첫 걸음마 떼는 상황이라 시청자들이 모두 출연자들의 시작을 응원하는 느낌이었다. 이번에도 서툰 모습과 성장 과정이 보일테니 기대해 달라”고 강조했다.

배우 서인국, 강한나, 김노은 PD, 원승재 PD, 가수 카더가든, 개그우먼 이은지(왼쪽부터)가 1일 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 예능 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어2' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 넷플릭스 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어2'는 경험치는 제로지만, 기대치는 최고인 모태솔로들의 첫 연애 도전기이자 공감과 훈수를 부르는 메이크오버 연애 리얼리티로 서인국, 강한나, 이은지, 카더가든 등이 출연한다. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

지난해 7월 공개된 시즌1은 공개 후 한국 넷플릭스 톱10 1위에 올랐다. 이같은 인기에 시즌2 지원자 모집에만 1만7000명 이상 몰렸다는 후문이다. 이번 시즌에는 하루가 멀다 하고 이상형이 바뀌는 갈대형, 오직 얼굴만 바라보는 비주얼 집착형까지 다양한 모태솔로들이 등장한다.

서인국은 “모솔연애는 한 번 맛보면 절대 잊을 수 없는 꽤나 강력한 맛을 가졌다”며 “이번 시즌 출연자들 역시 강력하다. 시청자분들도 저와 함께 그 맛을 느끼게 될 것”이라고 설명했다.

이어 “모태 솔로들은 대화를 이끌어 가는 데 어려움을 느낀다는 공통점이 있다. 여유롭게 생각하면 조급하게 보이지 않고 대화를 이끌어갈 수 있을 거라고 전달했다”라고 말했다.

카더가든은 방송인 박경림의 노래 착각의 늪을 언급하면서 “출연자 대부분이 착각한다. 착각하고 쓸데없는 소리를 하는 과정이 무한반복이다, 쓸데없는 소리 배틀(대결)을 한다”라고 전했다.

이어 “가장 감정을 드러낸 장면은 (출연자가) 한 번 차이니까 자기 자신을 너무 밑으로 내려놓더라. 그러지 말라고 이야기를 많이 했다. 자기는 좋아도 상대는 안 좋아할 수도 있지 않나. 그걸 연습하는 시간이 아니었다 싶다”라고 말해 궁금증을 더했다.

배우 서인국, 강한나, 가수 카더가든, 개그우먼 이은지(왼쪽부터)가 1일 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 예능 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어2' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 넷플릭스 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어2'는 경험치는 제로지만, 기대치는 최고인 모태솔로들의 첫 연애 도전기이자 공감과 훈수를 부르는 메이크오버 연애 리얼리티로 서인국, 강한나, 이은지, 카더가든 등이 출연한다. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

강한나는 “이번 시즌을 보면서 가슴이 끓어오르더라. 시즌1보다 연령대가 높아져서 저와 가까운 느낌이 들어서인지 계속 훈수를 하고 싶더라. 첫사랑을 시작하는 그들을 설레는 마음으로 바라봤다”며 “출연진들의 사랑 작대기가 어디로 향하는지 지켜봐 주셔라”라고 말했다.

이은지는 “‘연애 프로그램은 시즌2가 제일 재밌다’는 불문율이 있지 않나. 시즌2를 촬영해보니 시즌1보다 더 재밌고 더 진정성 있게 나왔다”고 흥행에 자신감을 나타냈다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]