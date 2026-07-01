오브베이스, 글로벌 유통 파트너 ‘비주그룹’과 손잡고 ‘K-Brand Glow WEEK in Rome’ 참가

사진=오브베이스(OFBASE)

오브베이스가 유럽 시장 진출에 박차를 가했다.

‘K-SKIN OF BASE’를 슬로건으로 전개하는 한국적 감각의 스킨케어 브랜드 오브베이스(OFBASE)는 6월 12일부터 13일까지 이탈리아 더 세인트 레지스 로마(The St. Regis Rome)에서 개최된 'K-Brand Glow WEEK in Rome'에 참가했다고 1일 밝혔다.

'K-Brand Glow WEEK in Rome'은 중소벤처기업부가 추진하는 K-브랜드 글로벌 진출 확산 프로젝트의 일환으로 마련된 행사로 K-뷰티를 중심으로 국내 우수 브랜드를 이탈리아를 비롯한 유럽 시장에 소개하고 현지 소비자 및 바이어와의 접점을 확대하기 위해 개최됐다. 행사에서는 국내 중소 브랜드의 제품 전시 및 체험, 유럽 현지 바이어와의 비즈니스 네트워킹, 참가기업 간 교류 프로그램 등이 함께 진행됐다.

브랜드에 따르면 오브베이스는 글로벌 유통 강자 비주그룹(BIJOU GROUP)과 함께 행사에 참가해 브랜드와 대표 제품을 선보이며 유럽 시장 공략에 나섰다.

사진=오브베이스(OFBASE)

오브베이스는 쌀, 대나무, 다시마 등 한국 고유의 청정 헤리티지 원료와 현대 피부 과학이 검증한 고순도 액티브 성분을 결합하여 피부 본질에 접근하는 제품을 전개하고 있다. 특히 핵심 성분의 전달력을 높이는 Tannin Exosome™ 기술을 적용해 차별화된 스킨케어 솔루션을 제안하며 국내외 소비자들의 관심을 받고 있다.

행사 기간 동안 오브베이스는 현지 소비자와 유럽 바이어를 대상으로 대표 제품을 소개하고 브랜드 철학을 전달하는 시간을 가졌다. 한국적인 감성을 현대적으로 재해석한 브랜드 아이덴티티와 기능성 중심의 제품 기획은 현장을 찾은 관계자들로부터 뜨거운 반응을 얻었으며, 해외 시장에서의 브랜드 경쟁력을 확인하는 계기가 됐다.

오브베이스 관계자는 "이번 K-Brand Glow WEEK in Rome 참가는 유럽 시장에 오브베이스를 알리고 글로벌 바이어들과 직접 소통할 수 있었던 의미 있는 자리였다”라며 "비주그룹과의 협력을 바탕으로 해외 유통망을 지속적으로 확대하고, 다양한 글로벌 전시 및 프로모션을 통해 브랜드 경쟁력을 강화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

오브베이스는 앞으로도 글로벌 전시회와 해외 프로모션 참여를 확대하며 유럽을 비롯한 해외 시장에서 브랜드 인지도를 높이고 글로벌 유통망을 지속적으로 확장해 나갈 계획이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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