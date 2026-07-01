리터니티, 창립 4주년 기념 고객 감사 프로모션 진행

사진=리터니티

리터니티(RETURNITY)가 창립 4주년을 맞아 7월 1일부터 공식 온라인몰에서 고객 감사 프로모션을 진행한다고 2일 밝혔다.

브랜드에 따르면 리터니티는 ‘일상 속 순환 케어 루틴’을 제안하는 뷰티 브랜드로 대표 시그니처 제품인 ‘율무팩’을 비롯해 최근에는 율무에서 추출한 PDRN 성분을 담은 ‘율무 PDRN’ 제품과 ‘백복령 팩’ 등을 선보이며 제품 라인업을 확장하고 있다.

이번 프로모션은 지난 4년간 브랜드를 이용해 온 고객들에게 감사의 뜻을 전하기 위해 마련됐다. 리터니티는 7월 1일부터 공식 온라인몰에서 베스트셀러를 포함한 전 제품을 최대 73% 할인된 가격으로 선보인다.

행사 기간 동안 매주 수요일에는 새로운 제품과 혜택으로 구성된 타임딜 특가도 진행되며 4주년 축하 댓글 이벤트와 스탬프 미션 등 고객 참여형 이벤트를 통해 다양한 경품을 제공할 예정이다.

브랜드 관계자는 “지난 4년간 리터니티를 이용해 주신 고객들 덕분에 브랜드가 꾸준히 성장할 수 있었다”며 “이번 프로모션이 그동안의 성원에 보답하는 작은 선물이 되길 바라며 앞으로도 일상 속 건강한 아름다움을 완성하는 순환 케어 브랜드로 고객들과 함께하겠다”고 말했다.

리터니티 창립 4주년 기념 프로모션과 제품 관련 내용은 리터니티 공식 온라인몰에서 확인할 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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