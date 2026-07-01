강혜원, 밀착 패션도 완벽 소화…슬림 몸매에 ‘감탄’ [스타★샷]

사진 = 강혜원 SNS 계정

그룹 아이즈원(IZ*ONE) 출신 배우 강혜원이 완벽한 비주얼과 슬림한 몸매를 뽐냈다.

강혜원은 1일 자신의 SNS에 “6월 끝”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

사진 = 강혜원 SNS 계정

사진 = 강혜원 SNS 계정

공개된 사진 속 강혜원은 브라운 톤의 밀착 반소매 상의와 쇼츠를 매치한 스타일링으로 슬림한 실루엣을 드러냈다. 특히 잘록한 허리 라인과 곧게 뻗은 각선미, 균형 잡힌 비율이 시선을 사로잡았다. 타이트한 의상에도 자연스러운 건강미를 더하며 일상적인 컷을 화보처럼 완성했다.

사진 = 강혜원 SNS 계정

사진 = 강혜원 SNS 계정

강혜원은 별다른 연출 없이도 자연스러운 포즈만으로 완성도 높은 분위기를 자아냈으며, 과하지 않은 스타일링 속에서도 특유의 존재감을 드러냈다.

한편 강혜원은 아이즈원 활동 종료 이후 배우로 전향해 드라마와 예능을 오가며 활발한 활동을 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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