타이어뱅크, ‘행복프로젝트 이웃사랑 실천릴레이’ 66번째 선정

지난달 30일 대구광역시 남구 대명동에 있는 타이어뱅크 앞산점에서 이웃사랑 실천릴레이 66호 주인공 대구광역시 자원봉사센터 정연욱 센터장(오른쪽)과 타이어뱅크 앞산점 남동길 사업주가 감사장 전달식을 마치고 기념 촬영을 하고 있다.

타이어 유통기업 타이어뱅크는 ‘행복프로젝트 이웃사랑 실천릴레이’ 66번째 대상자로 대구광역시 자원봉사센터를 선정했다고 밝혔다.

타이어뱅크는 6월 30일 대구광역시 남구 대명동 타이어뱅크 앞산점에서 대구광역시 자원봉사센터에 감사장과 타이어 교환권을 전달했다.

대구광역시 자원봉사센터는 지역사회 자원봉사 활동을 지원하는 기관으로, 생활밀착형 자원봉사 프로그램 운영, 시민 참여 확대, 재난재해 대응, 취약계층 지원 등의 활동을 해왔다.

전달식에서 타이어뱅크 관계자는 “지역사회를 위해 활동하는 기관과 봉사자들의 노력을 알리고, 나눔 활동을 이어가겠다”고 말했다.

정연욱 대구광역시 자원봉사센터장은 “이번 선정을 계기로 지역사회 봉사 활동을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편 ‘이웃사랑 실천릴레이’는 타이어뱅크가 2021년부터 진행하고 있는 사회공헌활동이다. 타이어뱅크는 전국 자치단체와 관계 기관의 추천을 받아 이웃사랑을 실천한 단체나 개인을 매월 선정하고, 감사장과 타이어를 전달하고 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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