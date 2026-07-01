한진, ‘2026 원클릭 커넥트’ 행사 성료

㈜한진은 지난 25일 국내 이커머스 셀러와 소상공인을 대상으로 한 정기 교류 프로그램 ‘2026 원클릭 커넥트’ 상반기 오프라인 행사를 개최했다고 최근 밝혔다.

이번 행사는 중소 이커머스 셀러들의 사업 운영 현황을 공유하고, 물류·마케팅·결제·플랫폼 운영 관련 상담을 제공하기 위해 마련됐다. 행사에는 사전 신청을 통해 접수된 20개사가 참여했다.

프로그램은 참가 셀러들의 비즈니스 소개, 현장 질의응답 세션인 ‘커넥트 토크’, 라이브 커머스 성공 사례 강연 등으로 구성됐다. 강연은 그립 탑셀러인 제이에이치샵(JH Shop)의 지예진 대표가 맡았다.

지 대표는 ‘라이브 방송 성공 사례로 보는 매출 성장 공식’을 주제로 발표하며, 라이브 커머스 운영 경험과 매출 확대 사례를 공유했다. 그는 플랫폼별 대응 전략과 상품 구성, 고객 소통의 중요성을 언급했다.

행사에는 한진을 비롯해 라이브 커머스 플랫폼 그립(Grip), 전자상거래 플랫폼 카페24(Cafe24), 모바일 금융 플랫폼 토스페이먼츠(Toss Payments)의 실무 담당자들도 참여했다.

각 사 담당자들은 배송 지연, 마케팅 운영, 결제 시스템 연동 등 셀러들이 겪는 주요 문제에 대해 상담을 진행하고, 사업 분야별 솔루션을 안내했다.

참가 셀러를 대상으로 한 지원 혜택도 제공됐다. 한진은 ‘원클릭커넥트 전용 할인운임’을 안내했으며, 카페24는 ‘카페24 PRO 5개월 무료’ 신규 가입 혜택을 제공했다. 토스페이먼츠는 결제 위젯 프로 모델 무료 제공과 토스애즈 첫 집행 광고비 지원을, 그립은 VIP 셀러 대상 탑셀러 온보딩 프로그램 지원을 각각 안내했다.

원클릭 커넥트 오프라인 행사는 지난해에 이어 두 번째로 진행됐다. 한진은 상담 밀도를 높이기 위해 참가 대상을 선착순 20개사로 제한했다고 설명했다.

앞서 한진은 지난 6월 10일 중소 이커머스 셀러를 대상으로 온라인 세미나 ‘원클릭 커넥트 웨비나’도 진행했다. 웨비나에서는 물류비 절감, 라이브 커머스 판매 전략, 유튜브 쇼핑 연동, 결제·정산 전략 등을 주제로 한 세션이 마련됐다.

한진 관계자는 “결제, 마케팅, IT 솔루션 파트너사와의 협업을 통해 중소 이커머스 셀러의 사업 운영을 지원하겠다”고 말했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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