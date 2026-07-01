‘래플’→‘추첨 판매’, ‘백래시’→‘반발’…문체부, 외국어 13개 우리말로

문체부 제공

문화체육관광부와 국립국어원이 래플, 백래시 등 사회 전반에서 사용되는 외래 용어를 우리말로 다듬었다.

문체부는 전국 15세 이상 국민 3000명을 대상으로 한 국민 수용도 조사 결과를 바탕으로 국어심의회 국어순화분과위에서 13개 용어를 확정해 우리말로 다듬었다고 1일 밝혔다.

조사결과 외래용어 중 우리말로 바꿔 써야 한다고 응답한 비율은 래플(74.9%), 백래시(74.2%), 스와팅(73.3%), 서드 파티(72.9%) 순이었다. 추첨을 통해 상품을 판매하는 방식인 래플(raffle)은 추첨 판매로, 사회적 흐름이나 변화에 대해 강하게 반대하는 일인 백래시(backlash)를 반발로 바꿨다. 또 강력 범죄가 발생한 것처럼 허위 신고를 의미하는 스와팅(swatting) 은 강력 범죄 허위 신고로, 다른 기업의 주 기술을 활용해 파생 상품을 생산하는 회사를 뜻하는 서드 파티(third party) 대신엔 '외부 협력사' 또는 '연계 협력사'를 쓸 것을 권고했다.

AI 관련 정보통신 분야에서 자주 쓰이는 용어도 손봤다. 바이브(vibe) 코딩은 대화형 코딩, 인공지능 슬롭(slop)은 인공지능 저급 콘텐츠, 제로 클릭(zero-click)은 무방문 검색으로 이해하기 쉽게 다듬었다.

이밖에 오픈 데이(개방 행사), 다크 팩토리(무인 자동 공장), 리필 스테이션(채움 가게), 팬트리(다용도 보관실), 하이엔드(최상급), 로보택시(자율 주행 택시) 등의 용어에 대해서도 각각 우리말 대체어가 제시됐다.

아울러 이번 국어심의회에선 국민권익위원회와 소방청이 마련한 소관 분야 전문용어 표준안 8개도 함께 심의했다. 조명 등의 빛이 사람의 눈에 인지되지 않을 정도로 매우 빠르게 깜빡이는 현상인 플리커(flicker) 현상은 빛 떨림 현상으로, 독을 없앤다는 뜻의 제독은 오염 제거로 다듬었다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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