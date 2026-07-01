홍석천, 배재고 5·18 조롱 논란에 “학생 직접 사과해야” 강조

사진 = 홍석천 SNS 계정

방송인 홍석천이 배재고 야구부 5·18 조롱 논란과 관련해 학생들의 직접 사과를 강조했다.

홍석천은 1일 자신의 SNS에 “사과의 방법에 대한 나의 생각”이라는 글과 함께 영상을 게재했다.

그는 “어린 시절 전남 광주에서 북한 빨갱이들이 반란을 일으켜 군사력을 동원해 진압했다는 뉴스를 10살쯤 본 적이 있다. 그렇게 교육받고 중·고등학교를 다녔지만, 이후 서울에 와서 전혀 다른 사실을 알게 됐다”고 말했다.

이어 “여러분들이 알고 있듯 진실은 따로 있었다. 당황스러웠고 광주의 아픔이 너무 슬프게 느껴졌다”며 “왜 내가 그런 생각을 오래 하고 살았을까 죄책감도 있었다. 대학생이 된 후 처음 광주를 갔는데 그곳에 사는 분들은 내게 행복감을 선물해 줬다”고 덧붙였다.

아울러 그는 배재고 논란을 언급하며 “배재고 학생들의 응원 소리를 듣고 솔직히 놀랐다. 학생들이 저러면 안 되는 거 아닌가 이런 생각이 들었다”며 “학교 측 사과문, 상황 설명 다 필요 없고 배재고 학생들이 광주에 내려가서 광주일고 학생들과 이야기하고 사과하고 밥 한 끼 먹고 돌아오면 될 것 같다. 그 나이에 할 수 있는 최선의 방법이라고 생각한다”고 밝혔다.

그러면서 “광주일고 학생들은 굉장히 쿨해서 사과를 받아줄 거라고 믿는다. 역사는 항상 정확하게 공부하는 게 중요하다”고 강조했다.

앞서 지난달 29일 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 경기에서 배재고 일부 선수들은 광주제일고를 향해 “가야지, 가야지, 스타벅스 가야지”, “탱크데이”등의 구호를 외쳐 논란이 됐다.

해당 구호는 5·18 민주화운동을 희화화했다는 지적과 함께 확산됐고, 경기 도중 광주제일고 측의 강한 항의로 한때 경기가 중단되기도 했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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