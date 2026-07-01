위메이드, 中 시장 정조준…9200억원 거래부터 법인 확대까지

위메이드 CI. 위메이드 제공

위메이드가 중국 시장 확대를 위한 기반 다지기에 속도를 내고 있다. 최대주주 지분 매각을 통한 글로벌 네트워크 확보와 중국 현지 법인 확대, 신작 MMORPG 출시 준비까지 맞물리면서 단순한 IP 수출을 넘어 현지 사업 경쟁력을 강화하는 전략에 나섰다는 분석이다.

1일 위메이드에 따르면 회사는 최근 박관호 이사회 의장이 보유한 회사 지분 전량 매각을 위한 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 거래 규모는 약 9200억원으로, 인수 주체는 알리바바 및 중국 주요 게임 기업들과 네트워크를 보유한 투자 플랫폼 네오펄스다.

이번 거래는 단순한 지분 변동을 넘어 위메이드의 글로벌 확장 전략과 맞닿아 있다는 평가를 받고 있다. 네오펄스는 위메이드가 보유한 MMORPG 개발 역량과 중국 시장에서 높은 인지도를 확보한 미르 IP의 경쟁력을 주요 투자 배경으로 제시했다.

실제 위메이드의 중국 사업에서 미르 IP는 핵심 자산으로 꼽힌다. 미르의 전설2는 2000년대 초 중국에서 열혈전기라는 이름으로 서비스되며 중국 시장 점유율 65%, 동시접속자수 80만명이라는 기록을 세우는 등 현지 PC 게임 시장에서 큰 반향을 일으켰다. 이후 미르 IP는 다양한 형태의 게임으로 재탄생하며 장기간 생명력을 이어왔다.

이번 투자 협력 역시 미르 IP의 기존 가치를 기반으로 하며, AI 기술을 접목한 미래 게임 산업 대응과 글로벌 사업 확장을 함께 추진하는 방향으로 진행될 전망이다.

위메이드는 향후 중국을 포함한 글로벌 시장을 대상으로 신작 개발과 IP 사업 다각화를 추진한다는 계획이다. AI 기술을 활용해 게임 개발 과정, 그래픽 구현, 디지털 휴먼, 라이브 서비스 등 전반적인 영역에서 경쟁력을 높이고 차세대 게임 경험을 제공하겠다는 전략이다.

올해 1월 중국에 출시된 미르M. 위메이드 제공

중국 시장을 향한 위메이드의 행보는 현지 법인 확대에서도 확인된다. 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 위메이드는 올해 상반기 중국 베이징에 신규 법인을 설립했다. 해당 법인은 중국 출시를 준비 중인 게임들의 현지 사업 운영 지원을 담당한다. 기존의 IP 관련 자문 역할을 넘어 게임 출시 후 운영과 사업 전개를 지원하는 실무 거점이 될 전망이다.

위메이드는 지난해부터 중국 내 사업 기반 확대를 지속해왔다. 신규 설립 및 연결 대상 법인 6곳 가운데 5곳이 중국 관련 법인으로, 하이난·상하이·사오싱 등 주요 지역에 소프트웨어 개발 및 판매 목적의 법인을 마련했다. 올해 베이징 거점 추가는 중국 사업 네트워크를 더욱 촘촘하게 구축하기 위한 전략으로 풀이된다.

중국 게임 시장 진출에서 중요한 관문으로 꼽히는 판호 발급 기관인 국가신문출판국이 베이징에 위치하고 있다는 점도 이번 법인 설립 배경과 무관하지 않다는 분석이다.

현재 위메이드는 미르4와 나이트크로우의 중국 출시를 준비하고 있다. 두 게임은 기존 미르 IP 중심의 중국 사업 구조를 확장하고, 새로운 성장 동력을 확보하기 위한 핵심 타이틀이다.

미르4는 미르의 전설2 이후 500년 뒤의 세계관을 기반으로 제작된 MMORPG로, PC와 모바일 크로스플레이와 대규모 전투 콘텐츠 등을 강점으로 내세운다. 원작 IP가 중국 시장에서 오랜 기간 인지도를 확보한 만큼 미르4의 현지 출시는 IP 확장성을 다시 한번 확인하는 중요한 시험대가 될 전망이다.

중국 출시 예정인 나이트크로우. 위메이드 제공

또 다른 기대작인 나이트크로우는 매드엔진이 개발하고 위메이드가 퍼블리싱하는 MMORPG다. 언리얼엔진5 기반의 고품질 그래픽과 입체적인 전투 시스템, 대규모 전쟁 콘텐츠를 앞세워 국내 및 글로벌 시장에서 성과를 거둔 바 있다.

위메이드는 나이트크로우를 통해 중국 시장에서 미르 IP 의존도를 낮추고, 자체 경쟁력을 갖춘 신규 MMORPG 라인업을 확보한다는 전략이다. 기존 IP의 영향력과 신작 경쟁력을 동시에 활용해 중국 시장 내 입지를 넓히겠다는 구상이다.

업계에서는 위메이드의 최근 움직임을 중국 시장 재공략을 위한 장기 포석으로 보고 있다. 미르 IP라는 강력한 기반 위에 현지 법인망, 글로벌 파트너십, 신작 출시 전략을 결합하면서 중국 시장에서 새로운 성장 기회를 모색하고 있다는 평가다.

특히 중국 게임 시장이 현지화 역량과 안정적인 서비스 운영 능력을 중시하는 방향으로 변화하고 있는 만큼 위메이드의 현지 조직 강화가 향후 성과를 좌우할 핵심 요소가 될 것으로 전망된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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