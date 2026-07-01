BTS, 빌보드 장기 흥행 이어간다…14주 연속 상위권 유지

방탄소년단(BTS)이 21일 서울 종로구 광화문광장에서 컴백을 기념해 ‘BTS 컴백 라이브 : 아리랑’ 공연을 선보이고 있다. 2026.03.21. 사진=빅히트 뮤직/넷플릭스 제공

그룹 방탄소년단(BTS)이 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’과 타이틀곡 ‘스윔(SWIM)’으로 14주 연속 빌보드 메인 차트 상위권을 유지했다.

지난달 30일(현지시간) 빌보드에 따르면 지난 3월 발매된 BTS의 ‘아리랑’은 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 전주와 동일한 10위를 기록했다.

‘아리랑’은 K팝 최초로 ‘빌보드 200’에서 3주 연속 1위를 기록한 뒤에도 상위권을 유지하고 있다. 타이틀곡 ‘스윔’은 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에서 63위를 기록했다.

소속사 하이브 산하 아티스트들도 빌보드 메인 차트에 이름을 올렸다.

걸그룹 르세라핌과 아일릿, 캣츠아이가 협업한 싱글 ‘아이코닉 바이 미스테이크(ICONIC BY MISTAKE)’는 ‘핫 100’ 43위에 올랐다. 캣츠아이의 ‘핑키 업(Pinky Up)’은 97위를 기록했다.

또한 빅히트 뮤직의 신인인 코르티스의 ‘그린그린(GREENGREEN)’은 ‘빌보드 200’ 94위를 차지했다. 캣츠아이는 ‘뷰티풀 카오스(Beautiful Chaos)’와 ‘SIS’로 각각 118위, 179위에 자리했다.

이밖에 블랙핑크 제니는 테임 임팔라와 협업한 ‘드라큘라(Dracula)’로 ‘핫 100’에서 전주 대비 8계단 상승한 10위를 기록했다. 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST 앨범은 ‘빌보드 200’에서 11계단 상승한 16위를 기록했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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